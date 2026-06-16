Bele čiope koje su nastanjene u Palati Albanije su u dobrom stanju. Njih je nakon prstenovanja obišla ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov.

Istakla je, današnjom akcijom potvrđujemo da za nas dobar status ovih zaštićenih vrsta je odgovornost i dužnost, a ne politika.

Ipak, ima onih kojima je sve politika.

I to onih kojima stanje ovih ptica više nije tema.

Bila je tema - dok im je trebalo.

Naime, mediji Nova S i N1 pisali su o njima samo kada im je bilo u interesu da se skloni baner sa Palate Albanije na kom piše "Srbija pobeđuje".

Napravili su se na velike ljubitelje i zaštitnike životinja, pokrenuli pravu akciju... prosto da im čovek poveruje.

A onda, 15 dana kasnije... Muk.

Oni za njih više nisu vest.

Srećom, pa za nekoga jesu.

Ministarka Pavkov je bele čiope obišla u pratnji predsednika Opštine Stari grad, Radoslava Marjanovića i direktorke Zavoda za zaštitu prirode Srbije Aleksandre Došlić.

Ona je rekla da veruje da će u budućnosti slične akcije biti prepoznate kao pravi primer kako država i institucije reaguju.

- Za nas su svi bitni, ljudi, sve životinje, a pogotovo strogo zaštićene.