Blokaderski advokati Aleksandar Olenik i Čedomir Kokanović su tokom gostovanja u emisiji „Bez cenzure“ najavili haos na ulicama nakon što plenumaši izgube izbore od Aleksandra Vučića. U njihovom zastrašujućem planu su čak i ljudske žrtve prihvatljive, samo da se Vučić sruši sa vlasti.

Aleksandar Olenik je rekao da ako „rušenje Vučića bude kontrolisano, uz dogovor, kakvo je bilo 2000. godine, onda će tih nekoliko dana biti taj neki vrh“.

- Najodgovorniji ljudi će biti maknuti na ovaj ili onaj način. Zatvori, sudski postupci, ali neće se ići do kraja. Neće moći da se ide do kraja jer je postojao dogovor. Ja ću vas podsetiti, 5. oktobar je bio u većem delu dogovoren. I zato nije bilo postupanja policije, i zato su neki policajci došli pa skinuli uniformu, pa... I zato nije bilo žrtava, i zato posle toga nije bilo ni prave metle da počisti sve, jer je postojao dogovor - izjavio je Olenik.

Kokanović je otišao i korak dalje i otvoreno je najavio nasilje u slučaju da dođe do „izborne krađe“.

- Ako mi danas imamo scenario gde se opet očekuje izborni poraz vladajuće stranke, izborna krađa koja, videćemo koliko će vidljiva da bude i koliko će biti vidljiva reakcija naroda i koliko brojna... Logično je da ova vlast i njen vlastodržac, Oskar, šef mafije, želi da ima ljude na odgovarajućim pozicijama, koji neće kao 5. oktobra vojska i policija reći da ne mogu, nego će da idu do kraja kao Rusi, kao Belorusi, ako treba i sa tenkovima i zvučnim topovima... - poručio je Kokanović.

Sa druge strane, opozicioni analitičar Dušan Milenković smatra da je opozicija razjedinjena i da je nastupanje u nekoliko kolona katastrofalna greška.

- Ono što sam ja video do pre mesec i po dana, to je da su postojale već neke tri opozicione kolone. Ovo što je bilo sa ove strane, to bi bila ta studentska lista, to bi bio taj pro-EU blok i to bi bila neka desna opozicija, ujedinjena, više aktera. Međutim, šta se desilo s ova dva aktera? Prvo, s desnicom se desilo to da mi imamo najavu da će Miloš Jovanović da ide sam. Neki desni akteri se spajaju i to su sad neke malo i opskurne koalicije i koalicije u koje ljudi nemaju poverenja da su uopšte antirežimske, što znači da odmah postoji problem za desnog glasača koji je antirežimski opredeljen. Znači, tu na desnici imamo 2-3 kolone! To je problem u nastajanju - rekao je Milenković.

Vučić nas je već razbio na sitne komade

Blokaderi su na mreži Iks zakukali da nemaju šanse za pobedu na izborima.

- Bolno je priznati, ali Vučić nas je već razbio na sitne komade. Izbori će biti samo finalni udarac. Ovo što sada kao pokušavamo je za njega samo igra, koju sa uživanjem gleda. Zapamtite, pobediće nas opet. Lako. Jer mi više nismo ni opozicija. Mi smo njegov performans - konstatovali su razočarani opozicionari.