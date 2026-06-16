Evo kako izgleda "sloboda novinarstva" na N1 način.

Danica Vučenić rekla je šta ima o tome zašto ne smeju da zovu Vučića na N1, tvrdeći da "gledaoci N1 ne žele da ga vide."

Jelena Obućina: ​"Spomenula si predsednika Vučića. On kaže da bi N1 imao gledanost od 2% kad bi on tu došao, da bi gledaoci koje inače N1 drži ih u nekom balonu, među lažima, saznali istinu i tako dalje. Zašto misliš, ako je na svim ostalim televizijama non-stop, zašto mu je važno da to pomene? Je l' mu važno da gostuje na N1 ili mu je važno da pomene da nije dobrodošao? Je l' to poruka njegovim glasačima?"

Danica Vučenić: ​"Da, ja mislim da je to drugo. Dakle, uopšte mu nije važno da gostuje na N1, jer ja ne znam kome bi se on obratio na N1. Publika N1 i Nove S je publika koja ne želi da gleda SNS na tim programima."