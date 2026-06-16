"Bolno priznanje" objavljeno je sa blokaderskog naloga na mreži Iks:

-Bolno je priznati, ali Vučić nas je već razbio na sitne komade. Izbori će biti samo finalni udarac. Ovo sada što kao pokušavamo je za njega samo igra, koju sa uživanjem gleda - navodi se.

Kako dodaje, Vučić će ih "pobediti opet, lako".

- Zapamtite, pobediće nas opet. Lako. Jer mi više nismo ni opozicija. Mi smo njegov performans -navodi se u objavi.

Vučić o izborima

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom svoje posete Gruziji prokomentarisao i održavanje izbora, koje je pre nekoliko dana najavio za "tri, četiri meseca".

Kao što je najavio prethodne nedelje, izbori će se održati za tri, četiri meseca.

"Imaćemo uskoro izbore. Jednu grešku koju prave naši politički protivnici. Uvek se oslanjate na birokratske forme, na ono što piše u medijima a ne ono što je stvarno važno a to je šta će reći naši građani na izborima. Najvažnije je kakva je volja naših ljudi, kako oni žele da grade našu budućnost, a kako će ko da gleda, različitu su interese, i svu se rukovode svojim interesima. Ja gledam šta su naši interesi. Da im kažem da jedna od teorija koju su danas pustili – neće biti tako. Oni ne razumeju da ne želim da vladam ni jedan jedini dan a da nemam legitimitet", rekao je Vučić.