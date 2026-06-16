Predsednik Srpske naredne stranke (SNS) Miloš Vučević izjavio je preksinoć na Svečanoj akademiji povodom obeležavanja 27. godišnjice Bitke na Košarama u Narodnom pozorištu u Beogradu da otadžbina nije predmet, već misao i vera, a to, kako je rekao, nikada ne umire.

- Vratio bih vas za trenutak u daleku 1915. godinu, kada je prilikom povlačenja srpske vojske jedan veliki čovek, skrhan bolom zbog gubitka sina jedinca, samo koji mesec pre toga izgovorio: Ne opraštamo se mi s pokojnikom. Mi se opraštamo s onim koji će živeti, koji mora živeti i koji će ponovo čekati da mu se u zagrljaj vratimo. Otadžbina nije predmet. Ona nije ograničena. Otadžbina je misao i vera. A misao i vera ne umiru. Zbogom, krvava otadžbino naša. Ovaj govor održao je veliki Branislav Nušić, koji se nikada nije podrugivao, nije potcenjivao, nije ponižavao svoju otadžbinu - rekao je Vučević.

Vučević je rekao da moramo da stvorimo snažnu, pomirenu i prosvećenu Srbiju i da tim vrednostima treba da se uče i buduće generacije.

- Neka živi večna Srbija! Neka Gospod upokoji duše junaka sa Košara - dodao je predsednik SNS.

Kako je rekao, pojedini Srbiju nazivaju „najgorim pogrdnim imenima“ i jasno je šta se od tih ljudi može očekivati.

- Jasno je koliko su ti i takvi spremni da učine za Srbiju. Neki u svim njenim lepotama i svetostima vide fetišizam i primitivizam. Autošovinistički pogled samodestrukcije, mržnje i prezira i uverenja da smo krivi uvek i za sve, i da je ovde u Srbiji najgore - zaključio je Vučević.

Da podsetimo, bitka na Košarama vođena je između Vojske SR Jugoslavije s jedne i terorističke OVK, potpomognute vojskom Albanije i avijacijom NATO, sa druge strane, a trajala je 67 dana i odnela živote 108 pripadnika Vojske SRJ.