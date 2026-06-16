Ovde se bavi istorijskim istraživanjima i radi kao nezavisni turistički vodič. Dok je govorio za Jutjub kanal "Attic Life" na Petrovaradinskoj tvrđavi, Danijel je, između ostalog, ispričao koja mu je najveća razlika između Srba i Crnogoraca. Najpre je na pitanje voditelja da li postoje razlike između Srba i Crnogoraca odgovorio sa "O, da!", pa nastavio:

"Mislim da su Crnogorci malo umorni od migranata. Oni doživljavaju svoju obalu, svoju zemlju, kao svoju i ne žele da novi ljudi dođu i da se nasele. Neće to otvoreno reći, ali može se osetiti, tako da se možeš osetiti nekako kao da nisi dobrodošao. Iako su fini i ljubazni, ali to je u vazduhu. Ne znam kako je sada. Možda je sve u redu, možda i nije. Mislim generalno da su Crnogorci i Srbi veoma slični, ali situacija tamo...Iznos prihoda koji zemlja dobija od turizma menja mentalitet, jer postaje više o novcu nego o osnovnim vrednostima kao što su prijateljstvo itd.".

"Rusi su doneli deo sebe"

Podsetio je na Beli pokret i naveo da su ljudi koji su došli pre 100 godina doneli svoje veštine, svoj novac, čak i svoje biljno semenje.

"Iznajmljujem kuću gde vlasnik još uvek drži bele šljive donete sa Krima od strane belih migranata i jako su ukusne, imaju neverovatan ukus, nikada nisam probao nijednu takvu šljivu. Rusi su doneli deo sebe, deo svoje kulture i stavova, ne znam, ali moderna situacija je drugačija, jer prvi Rusi koji su došli u Crnu Goru bil isu oni sa novcem i oni sa svojim, verovatno, tipičnim stavovima iz 90-ih, tako da su bili siledžije", kaže Danijel i dodaje da ih "lično ne bi voleo.

"Prvi talas Rusa bio je pametan, bili su intelektualci, nisili su svoje tradicije i verovatno aristrokratske navike. Onda talas 90-ih i 2000-ih, bio je to talas Rusa koji su zaradili novac i odlučili da kupe nekretnine na Mediteranu. I percepcija Rusije se promenila, mislim kod lokalaca u Crnoj Gori", rekao je on.