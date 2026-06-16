Ovan

Do kraja juna pazite na troškove. Mogući su neplanirani izdaci za kuću ili tehniku. Kraj meseca donosi priliku za razgovor o povišici ili boljoj zaradi.

Bik

Finansije su stabilne. Dobar period za rešavanje dugova i starih obaveza. Napravite plan troškova kako biste izbegli nepotrebno rasipanje novca.

Blizanci

Novac može stići preko novih poznanstava ili poslovnih kontakata. Otvaraju se mogućnosti za dodatnu zaradu, ali dobro pročitajte sve uslove pre nego što nešto potpišete.

Rak

Izbegavajte rizična ulaganja i sumnjive ponude. Potrebno je da uvedete red u budžet. Kreativne ideje mogu doneti manji finansijski dobitak.

Lav

Druga polovina juna donosi rast prihoda. Trud koji ste ulagali prethodnih meseci konačno počinje da se isplaćuje. Deo novca sačuvajte umesto da ga odmah potrošite.

Devica

Vreme je za finansijsku disciplinu. Što bolje budete planirali troškove, sigurnije ćete se osećati pred kraj meseca. Moguć je i manji priliv novca.

Vaga

Budite veoma oprezni sa ugovorima, papirima i dokumentacijom. Moguća je zanimljiva poslovna ponuda ili ideja za promenu posla.

Škorpija

Pozitivne promene na polju novca. Inicijativa i upornost mogu doneti bonus, premiju ili dodatnu isplatu za ranije obavljen posao.

Strelac

Fokusirajte se na dugoročne ciljeve. Impulsivne kupovine mogu pokvariti planove. Ulaganje u znanje i nove veštine kasnije će se višestruko isplatiti.

Jarac

Finansijska situacija ostaje mirna i stabilna. Moguće je uspešno završavanje važnih novčanih pitanja i pregovori o boljim uslovima saradnje.

Vodolija

Kraj juna donosi neočekivane prilike za zaradu. Obratite pažnju na neobične ideje i ponude jer upravo one mogu doneti profit.

Ribe

Troškovi za dom, porodicu ili lični komfor biće povećani. Ipak, situacija ostaje pod kontrolom ako izbegnete kupovinu vođenu emocijama.