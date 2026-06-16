Nakon sastanka, predsednik Vučić i premijer Kobahidze obratili su se medijima.

- Od 2012. godine do danas Gruzija je napravila neverovatne rezultate. Ovo govorim zbog ljudi u Srbiji da mogu da čuju, ali i zbog ljudi u Gruziji od kojih mnogi uzimaju to zdravo za gotovo i misle da bi se to dogodilo ko god da je na vlasti. Ne bi. Zamislite, ovo želim da čuju ljudi u Evropi, ljudi u Srbiji. Gruzija u prvom kvartalu ove godine ima 8,2 stopu rasta. Ne postoji ništa slično Evropi. Ne postoji apsolutno ništa slično Evropi. Mi se hvalimo sa 3,2, jer smo broj 1, 2 ili 3 u Evropi, dok stignu svi rezultati za prvi kvartal. Gruzija ima 8,2. Da li neko razume šta je to? Da li neko razume kolika je to razlika? Da li neko razume kolika je brzina napretka Gruzije?

- Pa vi ćete mi reći, pa i dalje se bolje živi na zapadu Evrope, pa i kod nas. Pa jeste, ali koliko još dugo vremena? Ovde govorimo o trendu. Ovde govorimo o naglom usponu jedne zemlje. Ovde govorimo o stvarima koje su uradili u poslednjoj deceniji i nešto više. Neverovatan je uspeh Gruzije i ja vam čestitam na tome i mi ćemo se potruditi da učimo mnogo od vas. I kada mi kažete da prošle godine građevinska industrija raste 12%, kada vidim kako i na koji način tretirate moderne tehnologije i koliko ulažete u turizam, usluge, sve drugo, onda vidim gde su stvari koje smo i mi negde propustili na kojima moramo da radimo u narednom periodu.



