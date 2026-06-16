-Imaćemo uskoro izbore. Jednu grešku koju prave naši politički protivnici. Uvek se oslanjate na birokratske forme, na ono što piše u medijima a ne ono što je stvarno važno a to je šta će reći naši građani na izborima. Najvažnije je kakva je volja naših ljudi, kako oni žele da grade našu budućnost. A kako će ko da gleda, različiti su interesi, i svi se rukovode svojim interesima. Ja gledam šta su naši interesi. Vi govorite nešto potpuno ispravno, da se oni bave matematičkim, političkim inženjeringom. Potpuno je besmisleno. Hoće li Vučić da bude izabran za premijera, pa će on da ostane do septembra sledeće godine premijer, u međuvremenu će da se ide na predsedničke izbore, odmah da vam kažem, neće biti taj slučaj. Da im kažem da jedna od teorija koju su danas pustili – neće biti tako. Oni ne razumeju da ne želim da vladam ni jedan jedini dan a da nemam legitimitet - rekao je.

-Oni ne gledaju u Zapad, oni nemaju nikakvu ideju ni ideologiju. Gledaju bilo koga ko bi mogao da im pomogne da ih dovede na vlast. Od svuda se nadaju da će da dobiju neku podršku. Svakoga dana menjaju priče jer ti ljudi ništa ne razumeju, kako je svakog dana donositi odluke. Njima je sve lako – 'Vučić je vrhovno zlo, on nije čovek i moramo da ga sklonimo a onda ćemo lako'. 'Lako ćemo' je filozofija gubitnika"- naveo je predsednik Vučić.





