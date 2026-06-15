Istakao je da je preostalo da se završi još 11 kilometara puta na deonici između Vrbe i Adrana. oliko se radujem otvaranju autoputa Čačak-Kraljevo da ne mogu da vam objasnim. Kada sam postao prvi potpredsednik vlade ili predsednik vlade, da bu

"Toliko se radujem otvaranju autoputa Čačak-Kraljevo da ne mogu da vam objasnim. Kada sam postao prvi potpredsednik vlade ili predsednik vlade, da budemo sasvim fer, niko u Srbiji nije ni pomislio da ćemo da imamo autoput do Kraljeva", rekao je Vučić.

Podsetio je i da je završen autoput kroz Grdeličku klisuru, odnosno Moravski koridor, posebno od Pojata do Vrnjačke Banje, i od Vrnjačke Banje do Vrbe.

"Ostaje još to malo parče, 11 kilometara od Vrbe do Adrana, kada se spoji, onda će biti i obilaznica oko Kraljeva, ali onda nastavljamo dalje ka Raški, Bogutovcu, Baljevcu, Ušću, Raški, Novom Pazaru, i da vidimo i ka Jarinju, ako budemo uspeli i do Kosovske Mitrovice, naravno", rekao je Vučić. Podsetio je takođe da su sada završene i saobraćajnice do Loznice i Golupca i da je završen autoput južno od Vranja kao i saobraćajnice oko tog grada.