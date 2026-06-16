Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić oglasio se povodom informacija da profesorka blokaderka Sanja Fric nastavlja da radi na državnim projektima.

- Blokaderski profesor sa Građevinskog fakulteta i bivši član Državne revizione komisije Sanja Fric nastavlja da vredno radi na projektima predsednika Aleksandra Vučića u Srbiji. Pošto je javnost otkrila da Sanja Fric projektuje brzu saobraćajnicu „Karađorđe“, kao i da je projektovala u skoro svim infrastrukturnim projektima predsednika Vučića, uključujući i Beograd na vodi, sada saznajem da gospođa Fric vredno radi na projektovanju brze saobraćajnice Kraljevo - Novi Pazar - navodi se u saopštenju Uglješe Mrdića.

- Da podsetim, Sanja Fric s Građevinskog fakulteta je u vreme kada je bila najglasnija da se blokira rad kako njenog, Građevinskog fakulteta tako i ostalih fakulteta u Srbiji zbog čega su profesori ostali bez plata, vredno je radila za državu projektujući brzu saobraćajnicu „Vožd Karađorđe“, naplaćujući uredno svoje usluge. Ne kažem da gospođa Fric nije zaradila honorar koji je dobila od države projektujući „Vožd Karađorđe“, ali da nije malo licemerno da naplaćuje honorare od države dok njene kolege ne primaju platu? - dodaje Mrdić.

Mrdić podseća da je Sanja Fric bila član Državne revizione komisije.

- Na kraju, Sanja Fric je glasala za pozitivne revizije projekata brze pruge Beograd–Subotica, uključujući i Železničku stanicu Novi Sad. Kao član Državne revizione komisije bila je dužna da pregleda svaki projekat. Ništa je nije sprečavalo da traži od projektanta da uradi naknadno projekat statike za Železničku stanicu Novi Sad, a samim tim i za nadstrešnicu. Nije to uradila iako su samo ona i drugi članovi Revizione komisije bili stručni i imali su ovlašćenje i pravo to da urade. Umesto toga, gledali smo je kako napada druge ljude i optužuje ih da nisu uradili ono za šta nisu imali ni stručnosti, ni pravo ni ovlašćenje. Kada Sanja Fric kaže bez stida na jednoj tajkunskoj televiziji da je trebalo da se nadstrešnica spusti na zemlju i da se „agresivnom metodom” utvrdi njeno stanje, ostaje samo pitanje: Zašto to nije tražila da se uradi kada je kao član Državne revizione komisije davala pozitivno mišljenje za projekat brze pruge Beograd–Subotica? Da je to uradila, prema zakonu projekat ne bi mogao da dobije pozitivnu reviziju. Sanja Fric to nije učinila, a mogla je. Zato su njene ruke krvave jer je ona ta koja je optuživala druge, koji ništa nisu mogli da urade, da su im ruke krvave - zaključio je Mrdić.