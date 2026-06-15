Inter pres njuz preneo je da je svečani doček za predsednika Srbije priređen ispred palate Antoneli, nakon čega je usledio tet-a-tet sastanak sa Kavelašvilijem.

Portal 1tv preneo je da su dvojica predsednika razgovarali o bliskim prijateljskim vezama između dve zemlje, kulturnoj bliskosti, zajedničkim vrednostima i savremenim geopolitičkim izazovima.

Razgovarano je i o potrebi produbljivanja saradnje između Gruzije i Srbije u političkoj, ekonomskoj, tehnološkoj, obrazovnoj i naučno-istraživačkoj oblasti, preneo je portal pozivajući se na saopštenje iz kabineta predsednika kavelašvilija.

Kavelašvili je istakao da zajednički kulturni identitet i složeni izazovi s kojima se suočavaju obe države stvaraju čvrstu osnovu za dalji razvoj bilateralnih odnosa i podršku međusobnim pozicijama na međunarodnoj sceni, a posebno je naglasio intenziviranu dinamiku poseta na visokom nivou između dve zemalje.

Tokom sastanka, lideri su razmotrili tekuće političke procese u dve zemlje, kao i fokus na važnost obezbeđivanja globalnog mira, bezbednosti i stabilnosti, a predsednik Gruzije je naglasio da je ta zemlja, kao jedna od ključnih karika "Srednjeg koridora", zainteresovana za proširenje partnerstva sa regionom Zapadnog Balkana, što će da doprinese razvoju transportnih i logističkih veza između Evrope i Azije.

Portal navodi i da se predsednik Gruzije zahvalio predsedniku Srbije na njegovoj čvrstoj podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Gruzije, kao i da se nakon sastanka Vučić upisao u Knjigu počasnih gostiju palate.

Vest o poseti Vučića preneli su i Gruzijska novinska agencija (GHN), gruzijski portali IPN, GM, Pravda i mnogi drugi.