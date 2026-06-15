Na Instagram profilu, predsednik Vučić je poručio da ovim iskazuje poštovanje prema istoriji i tradiciji.

"Pred Spomenikom herojima iskazujemo poštovanje prema istoriji, tradiciji i vrednostima koje zauzimaju posebno mesto u identitetu prijateljske Gruzije.

Negujući kulturu sećanja i poštovanja prema prošlosti, potvrđujemo značaj očuvanja istorijskog nasleđa i razumevanja među narodima. Uveren sam da upravo uvažavanje istorije i tradicije predstavlja važan temelj za dalje jačanje prijateljstva, saradnje i međusobnog poštovanja između naših zemalja."



