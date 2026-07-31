"Ispratio sam šeika Mohameda bin Zajeda Al Nahjana, svog velikog prijatelja, velikog prijatelja Srbije i našeg naroda, poželeo mu srećan put i mnogo uspeha, uz iskrenu želju da se uskoro ponovo sretnemo", naveo je Aleksandar Vučić na instagramu.

Dodao je da rastanak sa prijateljem uvek nosi posebne emocije.

"Zahvalio sam mu na vremenu koje je proveo u Srbiji, na iskrenim i srdačnim razgovorima koje smo vodili i na prijateljstvu koje godinama gradimo i negujemo. Uveren sam da će ova poseta biti još jedna važna stranica u odnosima Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata i dodatni podsticaj da nastavimo da učvršćujemo veze između naših naroda. Srećan put, prijatelju, i do skorog viđenja", istakao je Vučić.

Vučić je naveo da je pre odlaska na aerodrom u hotelu St. Regis razgovarao sa predsednikom UFC (Ultimate Fighting Championship) Dejna Vajtom.

"Uz čaj smo razmeničli utiske o UFC događaju kojem će Beograd biti domaćin. Drago mi je što ljudi poput njega prepoznaju potencijal Srbije i ukazuju nam poverenje da organizujemo ovako značajnu međunarodnu sportsku manifestaciju", rekao je Vučić.