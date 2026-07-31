Predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče je svečano otvorio stakleni vidikovac "Kablar" na planini Kablar, kod Čačka, i poručio da će sa ovog mesta stotine hiljada ljudi moći da vidi čarobnu lepotu netaknute prirode Ovčarsko-kablarske klisure.

Predsednik Vučić tim podovom danas se oglasio na svom Instagram nalogu "avucic" uz poruku: "Bez problema izdrži 130 tona, pa smo i mi sa 117 kg smeli nekako da stanemo na staklo".

- Hoćete li stati gore - pitali je novinarka predsenika Vučića.

- S obzirom da imam 117 kg? - upitao je Vučić uz osmeh.

- Ne, ne, mislim na to nego ste ranije rekli "sačekaćete Anu"... - dodala je voditeljka.

- Idemo, Drobnjak i ja zagrljeni tamo. Znate li koliko je testirano to... 130 tona, hoću reći, može da izdrži 150 tona, a ne nešto kila - istakao je predsednik Vučić.