Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče u intervjuu na TV Prvoj da nema nikakav strah od izbora. Predsednik je najavio da će oni biti održani u roku od tri do četiri meseca i da on neće da laže narod da će sebi skratiti mandat, već će podneti ostavku na svoju funkciju.

Pogledajte semafor

- Važni su samo izbori i rezultat. Znaju oni i to, volja naroda je neupitno drugačija nego pre godinu dana. Nama nije lako, ali za njih je mnogo teže. Situacija se psihološki okrenula i ljudi počinju da vide kakve su bile laži. I na kraju ljudi razmišljaju o svojoj deci i budućnosti, i o sebi, i hoće da nastave normalan život. Neće nešto neizvesno, bez politike, plana i programa. Oni i danas najavljuju samo nasilje, ništa drugo nemaju. Ja ću se uvek držati rezultata. Uvek kada se završi utakmica volim da pogledam na semafor. Kada pogledate stvari realno, onda će rezultati doći. Ako izgubiš izbore, priznaš to i gledaš šta da menjaš - kazao je šef države.

On je podsetio da su lagali kada mu je dete umrlo na porođaju, i da se išlo na svaki vid dehumanizacije.

- To bi jedan u milion mogao da izdrži. Dalje, rekli su zvučni top 15. marta. Pogledajte, građani Srbije, čemu je ta laž služila. Naravno da nije bilo zvučnog topa. Ja sam mislio da ljudi to znaju, kako to deca kažu - vadilica zbog neuspešnog skupa. Veliki skup, uništavali su traktore, ali je poruka bila loša. Obratite dalje pažnju. Dva dana je bilo da je korišćen zvučni top, a onda je rađeno po udžbenicima obojene revolucije. „Vučić je pucao u leđa svom narodu.“ U tom trenutku, kada prikažete neke koji se razmiču levo i desno, nadam se da ćemo jednog dana saznati sve detalje. Izveštaj ruske službe je bio precizan i perfektno napravljen. Kada kažete da je neko pucao u svoj narod, koga posle toga briga koliko je kilometara puteva i pruga izgrađeno, koliko je neprospavanih noći da se obezbedi gorivo i struja. Pa sada imate probleme i u Rusiji, koja je velesila. A u Srbiji nijedan dan niko nije osetio nestašice. Ko će posle da glasa za čoveka koji puca u narod, to je vrhovno zlo? On nije čovek, na stranu što nije Srbin, on puca u svoj narod - otkrio je Vučić.

Na pitanje s kakvim osećanjem se sprema da ode s pozicije predsednika, Vučić kaže da oseća delimično zadovoljstvo onim što je urađeno.

Sud istorije

- I opet imam dozu straha i nade za budućnost naše zemlje. Za devet godina, od kada sam predsednik, a pre toga premijer, prošli smo kroz poplave, migracionu krizu, zatim smo imali i koronu, sukob u Ukrajini, krize i razgovore oko KiM. I uvek smo se trudili da sačuvamo naše vitalne i nacionalne interese - sumirao je Aleksandar Vučić, i dodao da rezultati sve govore:

- Morate uvek da sačekate sud istorije. I verujem da će taj rezultat, a želim građane da podsetim da 2010, 2011. i 2014. godine mi smo delili treće i četvrto mesto u regionu sa Severnom Makedonijom, ispred nas su bili Crna Gora i BiH. Prosečna plata u Crnoj Gori je bila 50 odsto viša nego u Srbiji. Dakle, 50 odsto! Imali su platu 490, a mi 330 evra. Danas je prosečna plata u Srbiji nešto viša nego u Crnoj Gori. Dakle to je neverovatan napredak Srbije.

Vučić je rekao da je zadovoljan zbog ekonomskog stanja zemlje, ali i dodaje da je nesrećan što vidi da nije pokazano dovoljno brige za običnog čoveka.

- Nikada stvari nisu idealne nigde, zato je važno da primetimo svoje greške, da sebe menjamo i vidimo šta možemo građanima da ponudimo u budućnosti. Neko bi rekao kao da je juče bilo, meni nije, meni kao da je bilo pre 50 godina... Svaki dan je bio težak. I ljudi to uglavnom ne razumeju. Ljudi traže rukovodstvo koje će da brine o njima, a ne o sebi. Zašto bi ih interesovalo kroz šta prolazi onaj koji mora da istrpi sve pritiske, čuva slobodu zemlje, da se bori za ulaganja u vojsku i policiju. Nije uvek jednostavno - zaključio je predsednik Srbije.

Poziv na skup u Beogradu 27. juna

Vučić je pozvao sve građane Srbije da dođu 27. juna u Beograd.

- Tada će čuti, saopštiću ime liste za predstojeće izbore, znaćemo slogane, s čim idemo, koji nam je plan i program. Ja neću tu govoriti tačno, verujem da ću 28. govoriti direktno o državnim odlukama po pitanju penzionera i drugih ugroženih lica. Sve ćemo u ta tri-četiri dana uraditi - rekao je on.



Crna Gora imala ulogu u obojenoj revoluciji

Predsednik ističe da su mediji u Crnoj Gori imali značajnu ulogu tokom obojene revolucije u Srbiji.

- Nije njihovo kako ćemo da vodimo politiku, njihovo je da se drže međunarodnog prava, što nisu uradili - kada već pričaju o tome da nikada Crna Gora nije izdala Srbiju. Ne bih da zalazim u istoriju šta se tu dešavalo, ali sve to ostavite po strani, nama je narod u Crnoj Gori veoma blizak. Trideset tri odsto građana Crne Gore su se izjasnili kao Srbi, ti ljudi će ovde imati sva moguća prava i podršku matice. Nadam se da će moći da se izbore za svoja elementarna prava, pismo i jezik - rekao je predsednik.

Istorijsko povećanje penzija

Predsednik se osvrnuo i na sledeće povećanje penzija, koje, kako je rekao, nije viđeno u istoriji Srbije.

- Tu će biti vaučeri za banje, jeftiniji lekovi, jednokratna davanja. I to ćemo posebno gledati, kako pomognemo siromašnijima pre nego onima s višim primanjima - rekao je Vučić.

Blokaderi nemaju empatiju

Predsednik Republike se osvrnuo i na lažnu empatiju i hipokriziju lažne blokaderske elite.

- To je slučaj s tom lažnom elitom, ja nemam vremena za gubljenje. Dolazite do svega, kad se pojavi smrt ili ubistvo devojke M. Ž. na Filozofskom fakultetu, ni minut ćutanja joj nisu dali. Psu u Novom Sadu su davali minut ćutanja. Psu koji je stradao jer je Hitna pomoć žurila da vozi životno ugroženog čoveka do Urgentnog centra i slučajno ga pregazila - podsetio je Vučić.

Rođendanska čestitka Trampu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je juče rođendan predsedniku SAD Donaldu Trampu, istakavši da je Trampova politika donela novi zamah savremenim međunarodnim odnosima i doprinela razvoju današnjeg geopolitičkog pejzaža.

„Od srca čestitam Donaldu Trampu i želim mu dobro zdravlje, ličnu sreću i kontinuirani uspeh u narednim godinama“, napisao Vučić na svom nalogu na mreži X.

Modi zahvalio Vučiću

Premijer Indije Narendra Modi zahvalio je predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću na čestitkama koje mu je uputio povodom stupanja na novi mandat, poručivši da Indija visoko ceni prijateljstvo sa

Srbijom i da očekuje dalji razvoj partnerstva dve zemlje.

- Hvala vam, predsedniče Vučiću, na toplim i srdačnim željama - poručio je Modi, dodavši da se rado seća Vučićeve posete Indiji i, kako je naveo, produktivnih razgovora koji su tom prilikom vođeni.



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