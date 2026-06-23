"Koliko ova gospoda znaju o Venecijanskoj komisiji najbolje govori to što je čovek dobacio "Nije Venecijanska komisija u Veneciji". Ne, nego u Solunu Venecijanska komisija. Ko zna gde sam ja bila, mi bili u Veneciji, nemam pojma kako smo ih tamo sreli, valjda vi znate bolje. Toliko znate o Venecijanskoj komisiji. Da ne pričamo dalje, da ne pričamo o standardima. Vi ne znate gde je Venecijanska komisija. Što kaže Nataša, da vas pitam koja reka protiče ispod Savskog mosta, verovatno bi rekli Morava. Tako nije ni Venecijanska komisija u Veneciji, ali dobro", rekla je Brnabić pa dodala:

"Jedino ponižavajuće za našu zemlju ste vi. Takva skupina poltrona, ulizica i tužibaba to svet video nije. I vi ste sada ponovo u lažima, dezinformacijama i manipulacijama. Ništa pametnije niste mogli da se setite nego da pišete pismo Briselu, da tužite Briselu i Venecijanskoj komisiji kako smo mi njih prevarili. A oni sve tamo budale, pa niko ne može bez vas da provali da ih je neko prevario, je li? Nego vi to treba da im pokažete i da im otkrijete tu veliku tajnu. Kakvi ste vi poltroni, jadna zemlja sa takvom opozicijom".

Podsetimo, Brnabić je danas izrekla meru udaljenja sa sednice poslanicima Novog lica Srbije Milošu Parandiloviću i Draganu Ninkoviću u narednih 20 dana navodeći da su učinili najgrublji prekršaj Poslovnika sa ciljem da se naplate putni troškovi za Parandilovića iako nije prisustvova sednici. Više o tome u našoj odvojenoj vesti.