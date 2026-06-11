Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra sa ministrom spoljnih poslova Grčke Jorgosom Gerapetritisom.

Sastanak je planiran u 10.00 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika, prenosi Tanjug.

Podestimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa najboljim igračem badmintona u istoriji Kinezom Lin Danom.

Predsednik Vučić poručio je danas, tokom sastanka sa Lin Danom, da je presrećan što će Lin promovisati Ekspo 2027 koji je, kako je dodao, velika prilika da se prikaže Srbija u naboljem svetlu.

"Mi smo veoma srećni što vas imamo danas ovde u Beogradu i Srbiji i veoma srećni što ćemo promovisati Ekspo. Ekspo je za nas velika prilika da prikažemo Srbiju u najboljem svetlu. Teme Ekspa su igra i muzika i zato vam hvala što ste pristali da zajedno sa nama promovišete Ekspo", kazao je Vučić u razgovoru sa Lin Danom.

Vučić je naveo da je Srbija veoma ponosna na odnose sa Narodnom Republikom Kinom, kao i da je on lično ponosan na svoje odnose sa predsednikom Kine Si Đinpingom.

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