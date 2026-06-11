Nakon Novog Beograda, Palilule, Voždovca i Mladenovca, i Lazarevac je dobio ženu na čelu lokalne samouprave. Izborom Anđele Pejović za predsednicu opštine potvrđen je trend sve većeg učešća žena na odgovornim funkcijama, što predstavlja jedan od važnih ciljeva Srpske napredne stranke i predsednika Aleksandra Vučića.



Anđela Pejović je ujedno i najmlađa predsednica jedne beogradske opštine. Rođena 1991. godine, sa svega 34 godine preuzela je vođenje Lazarevca. Do sada je obavljala funkciju zamenice predsednika opštine, a prethodnih deset godina radila je u sistemu socijalne zaštite u Lazarevcu i na Čukarici.

Njena profesionalna biografija svedoči o dugogodišnjoj posvećenosti radu sa ljudima i unapređenju kvaliteta života građana. Završila je Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, smer Socijalna politika i socijalni rad, a potom i master studije iz iste oblasti.

Rođena Lazarevčanka, supruga i majka dvoje dece, ističe da funkciju predsednice opštine doživljava kao veliku čast, ali i ogromnu odgovornost.

- Pred nama su važni zadaci i projekti od značaja za razvoj Lazarevca. Među prioritetima su završetak garaže i trga ispred zgrade opštine, otvaranje veletržnice, kao i preduzimanje koraka ka dugoročnom rešavanju pitanja vodosnabdevanja. Želimo da Lazarevac nastavi da se razvija i da građani vide konkretne rezultate našeg rada - poručila je Pejović.

Ona naglašava da će njen rad biti zasnovan na otvorenosti i neposrednoj komunikaciji sa građanima.

- Vrata mog kabineta biće otvorena za sve naše sugrađane. Želim da čujem njihove predloge, sugestije, ali i kritike, jer samo kroz dijalog možemo da gradimo bolje i uspešnije društvo - rekla je nova predsednica opštine.

Posebno ističe da će njeno iskustvo iz oblasti socijalne zaštite biti dragoceno u budućem radu.

- S obzirom na to da sam deset godina provela radeći u centrima za socijalni rad u Lazarevcu i na Čukarici, jedan od mojih najvažnijih ciljeva biće pružanje podrške porodicama, deci i socijalno ugroženim kategorijama stanovništva. Smatram da je briga o ljudima temelj svake uspešne lokalne politike - navela je ona.

Pejović se zahvalila dosadašnjem predsedniku opštine Tomislavu Rikanoviću na dosadašnjoj saradnji i podršci.

- Zadovoljstvo mi je što ćemo i ubuduće nastaviti da radimo zajedno kao tim, sa istim ciljem, a to je da Lazarevac bude još bolje mesto za život svih naših građana - istakla je.

Na pitanje kako odgovara na komentare da je mlada za jednu od najodgovornijih funkcija u opštini, Pejović ističe da godine ne bi trebalo da budu presudno merilo, već rad, odgovornost i rezultati.

- Znam da mnogi smatraju da sam mlada za ovu funkciju, ali verujem da godine nisu ni prednost ni mana. Važni su spremnost, posvećenost i energija da radimo u interesu građana. Možda je upravo ovo dobra poruka za sve mlade devojke i žene, a to je da možemo biti dovoljno osnažene, hrabre i spremne da preuzmemo odgovorne uloge u društvu - rekla je Pejović.

Govoreći o sve većem broju žena na rukovodećim funkcijama, ona ocenjuje da žene donose novu energiju, drugačije perspektive i dodatnu posvećenost rešavanju problema građana.

- Velika je čast biti među ženama koje danas vode beogradske opštine. Verujem da spoj mladosti, energije i iskustva može da donese odlične rezultate. Posebno mi je drago što u rukovodstvu opštine imamo i potpredsednicu, jer to pokazuje da žene sve više zauzimaju mesta na kojima se donose važne odluke - zaključila je Anđela Pejović.