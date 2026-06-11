Rezolucija 1244 je naša tapija, moramo da se držimo međunarodnog prava

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je, povodom 27. godišnjice donošenja Rezolucije 1244 SB UN, kojom je potvrđen suverenitet i teritorijalni integritet tada SRJ i njene naslednice Srbije u AP KiM, da je to naša tapija na kojoj moramo da insistiramo i da se držimo međunarodnog prava, principa i normi Ujedinjenih nacija.

On je za TV Prva rekao da smo mi po teritoriji mala zemlja, ali da zato moramo da se držimo tih principa, jer bez obzira kakvo je stanje u svetu, gde sada „sila boga ne moli“, moramo da se držimo našeg kursa, jer će oni morati da se vrate na poredak međunarodnog prava.

- Jedino tako svet može da opstane - naglasio je Petković.

On je ponovio da je na izborima održanim u nedelju za skupštinu privremenih prištinskih institucija došlo do krađe glasova kojom je Nenadu Rašiću omogućeno da dobije mesto garantovano predstavnicima Srba.

- Imamo 10 zagarantovanih mesta, za njih treba Srbi da glasaju da se čuje glas Srba. To je zaštitni mehanizam uspostavljen Ahtisarijevim planom i deo je njihovih propisa. Jedno mesto u parlamentu je zlata vredno, jer ne može vlada da se formira niti da se donose zakoni od vitalnog značaja poput formiranja vojske. A Kurtiju je potrebno da pokaže da ima multietničku vladu - rekao je Petković.

Naglasio je da je Srpska lista jedini pravi i legitimni predstavnik Srba, a da Rašić ne samo što nema veze sa srpskim nacionalnim interesima, već i prednjači u antisrpskoj politici.

- Raste podrška Srpskoj listi u srpskim sredinama, pre svega i zato što je Aleksandar Vučić uz nju - rekao je on.

Dodao je i da najviše zabrinjavaju čestitke Kurtiju iz Brisela koje su stigle iako proces prebrojavanja glasova još traje.

- Još nisu prebrojani glasovi iz dijaspore - rekao je direktor Kancelarije za KiM.

Govoreći o dijalogu u Briselu, Petković je rekao da je specijalni izaslanik EU za dijalog Peter Sorensen želeo da organizuje sastanke, ali da je Priština to odbijala.

Đurić: Kršenjem Rezolucije 1244 ozbiljno narušena prava Srba na KiM i Srbije u celini

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je, povodom navršavanja 27 godina od usvajanja Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija (SB UN), da je važno podsetiti se da međunarodno pravo ne može biti stvar izbora i političke pogodnosti, i istakao da su stalnim kršenjem te rezolucije ozbiljno narušena prava Srba koji žive u AP KiM, ali i Republike Srbije u celini.

„Pravo koje ne važi jednako za sve prestaje da bude pravo. Štiteći svoju poziciju, Srbija štiti univerzalne vrednosti“, napisao je Đurić na mreži Iks.