Kao grom iz vedra neba, po gradskim kuloarima pojavila se priča o novom paru na glumačkom nebu. Jelisaveta Orašanin je nakon razvoda od proslavljenog košarkaša Miloša Teodosića uplovila u vezu sa 11 godina mlađim kolegom, Pavlom Mensurom.

Na pitanje da prokomentariše vezu sa 11 godina starijom koleginicom, Pavle Mensur je rekao samo: "Molim vas...", dok Jelisaveta nije ni odgovarala na pitanja.

Inače malo je poznato da se nekadašnji bračni par družio sa Pavlom Mensurom, a svo troje su uslikani 2024. godina na slavlju kod kolege Miodraga Radonjića.

Na jednoj od fotografija, koju je tada objavio Miloš Petrović Trojpec, nalaze se on, Miloš Teodosić i Pavle Mensur, dok je na drugoj zabeležen trenutak u kojem su Jelisaveta Orašanin i Pavle Mensur u prisnom zagrljaju.

Fotografije su izazvale brojne komentare na društvenim mrežama, budući da pokazuju da su glumci bili veoma bliski i mnogo pre nego što je javnost saznala za kraj braka Jelisavete Orašanin i Miloša Teodosića.

Podsetimo, proslavljena glumica i nekadašnji kapiten reprezentacije Srbije bili su u braku devet godina, tokom kojih su dobili ćerku Petru i sina Bogdana.

Oglasio se Irfan Mensur

Glumac Irfan Mensur dao je komentar na vest da je njegov sin Pavle u emotivnoj vezi sa 11 godina starijom koleginicom Jelisavetom Orašanin.

- Vi ste me obavestili. Prvi put čujem. Nemam šta da komentarišem kad prvi put čujem, u svakom slučaju ja njemu želim sreću, mislim nemam nikakav komentar, rekao je Irfan Mensur i nastavio:

- Njegovi izbori su njegova stvar on ima svoj život pobogu, čovek živi svoj život, pravi svoju karijeru. Ja se tu ne bih petljao nikada - rekao je on za Telegraf.

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