

Da je opozicioni brod i definitivno bez kapetana i kompasa, pokazuje i izjava Olivera Toškovića, blokaderskog profesora Filozofskog fakulteta, koji je vlast uporedio sa opakom bolešću, a glasače SNS-a nazvao koronom!

Govoreći o aktuelnoj političkoj situaciji, Tošković je u emisiji „Utisak nedelje“ poručio da, prema njegovom mišljenju, vlast pokušava da iscrpi i rasprši aktivnosti blokadera na više frontova.

- Ne možete non-stop da trčite na svaki požar koji ova vlast izaziva. Dakle, oni to i hoće. Otpuste nekog u Novom Sadu, razbiju fakultet u Nišu, ko će sad da trči iz Niša za Novi Sad za nedelju dana? Onda Medicinski fakultet... Mi pokrivamo puno toga, ali to oni hoće, da nas razbiju na sve strane! - rekao je Tošković.

Međutim, posebnu pažnju javnosti izazvala su njegova poređenja vlasti sa bolešću.

- Oni su autoimuna bolest. Dakle, ova vlast bukvalno okreće organizam protiv samog sebe, i zaista se ponaša kao autoimuna bolest. Ovi ljudi koji su tu suzdržani, oni se ponašaju kao što su se ljudi ponašali kad se pojavila pandemija korone: „Pa dobro, zaražavamo se, meni nije ništa, pa umro je neko tamo...“ Zašto je korona opasnija od ebole? Ebola ima smrtnost 50 odsto. Na kratki rok je daleko smrtonosnija. Korona ima jedan odsto. Ali ebola je tokom epidemije ubila oko 11.000 ljudi. Ali, ovi su kao korona. Oni se šire brzo i ljudi nisu svesni toga: „Suzdržan sam, pa neće mene...“ Ali da podsetim gledaoce, korona je tokom pandemije ubila preko 7 miliona ljudi, uz smrtnost od jedan odsto. Daleko manju na kraći rok od ebole. E, tako i ovi. Oni se šire, stalno svuda izazivaju male požare, na duži rok su daleko smrtonosniji po ovo društvo nego da su otvorene diktature – zaključio je Tošković.

Ješić preti kaznama i osvetom svim neistomišljenicima

Opozicioni lider i jedan od organizatora blokada, Goran Ješić, uputio je pretnje i niz uvreda na račun profesora, policije i državnih institucija, poručujući otvoreno da neće proći bez kazne svi oni koji ne podržavaju promenu aktuelne vlasti.

Ješić, bez zadrške, preti političkim i moralnim posledicama svima onima koji nisu pokazali podršku studentima i protestima u proteklih godinu i po dana.

Ješić je u svom izlaganju direktno targetirao dekane fakulteta, profesore, direktore škola i pripadnike policije, šaljući im preteće poruke da se sistem bliži kraju.

- I mi znamo otprilike ko su ti ljudi i to tačno znamo u odnosu podrške studentima koju su određeni dekani davali u poslednjih godinu i po dana. I neka ne misle da neće proći bez kazne i moralne i političke i svake druge, tako da vode računa šta rade - poručio je Ješić.