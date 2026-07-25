"To govori o paralelnom univerzumu u kome neki ljudi žive. I kada na najteži način dele porodice, tuku ljude, vređaju ljude, kada pozivaju na sukobe, na rušenje ustavnog uređenja, nećete verovati, onda se sete da su oni žrtve. Kako ste žrtve? Zato što je neko pustio to što ste govorili? Zato što je neko obelodanio vaše reči? Jedna velika sramota, ali verovatno se poziva na povredu časti i ugleda", rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara da prokomenteriše najavu Paunovićeve da će podneti tužbu protv Brnabićeve i Informera.

Vučić je dodao da nema komentar na takvu čast i ugled ljudi koji, kako je naveo, ne umeju ni da kažu iz više izvora‚ nego sa više izvora.

"Kaže da je sa više izvora čula da mi majka nije majka i da mi otac nije otac. Čestitam joj i na izvorima i čestitam joj i na časti i na ugledu. Moji roditelji su stari, majka 81 godinu, otac 85 godina. Ne oni, već ničiji roditelji u Srbiji takvo sramno ponašanje nisu zaslužili", rekao je Vučić novinarima nakon svečanosti povodom promocije najmlađih oficira Vojske Srbije na Banjici.

Naglasio je da će štititi svaku porodicu u Srbiji od ljudi koji bi samo da dele ovu zemlju, da dele naše porodice i da urušavaju sve naše vrednosti.

"Mi se u narednom periodu borimo i za naše vrednosti, za našu budućnost. Živela ujedinjena Srbija", poručio je Vučić. Bivša tužiteljka Jasmina

Paunović učestvovala je u emisiji "Inserti" sa Dejanom Lučićem u kojoj je voditelj izneo niz uvreda i neistina na račun predsednika Vučića i njegove porodice, što je Paunović odobravala i rekla da je te navode čula iz više izvora.