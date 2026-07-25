Komentarišući izjave Stefanovića, Vučić je rekao da je Stefanović "malo pametnije to rekao", ali da je, kako je naveo, zanemario činjenicu da su rezultatu doprineli napori Srbije.

- Malo je on to pametnije rekao, nije rekao da nisu ukloinuli, jer da nema naših zasluga, već federalnih sudova, ali je zaboravio da u drugom delu iskaza, da slučajno ne potpadamo pod kriterijume, ali nije to slučano. Za to je zaslužna država Srbija. Žao mi nje što neki ljudi ne vole Srbiju i ne raduju seu spesima Srbije - rekao je Vučić.

On je dodao da mu je žao što, kako je rekao, neki ljudi ne žele da se raduju uspesima Srbije.

Ja sam rekao da će doći vrme da ćemo imati 10 ili 12 posto, ali za sada tarife ne postoje - kazao je predsednik.

Vučić je poručio da, po njegovom mišljenju, političke razlike ne bi trebalo da budu iznad interesa države.

- Postoje ljudi koji ne navijaju za našu reprezentaciju, navijali su za Engleze i Albance protiv naše reprezentacije. Srbija se voli uvek i u svakom trenutku, ne možete da idete protiv Srbije - zaključio je Vučić.