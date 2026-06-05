Samit u Tivtu okupio je brojne zvaničnike iz regiona i Evrope, a u fokusu razgovora nalaze se regionalna saradnja, evropske integracije, ekonomski razvoj i aktuelna geopolitička pitanja.

-Danas je bio vrlo produktivan dan. Siguran sam da nisam zapamtio sve lidere sa kojima sa razgovarao, ali gotovo sa svima. Posebnu bileteralu sam imao sa irski premijerom, sa španskim, sa slovenačkim premijerom, sa mnogim drugima i verujem da smo unapredili naše bilateralne odnose - rekao je predsednik i dodao da je nekoliko zemalja tražilo usaglašavanje po pitanju sankcija Rusiji:

-Nekoliko zemalja je insistiralo na potpunom usaglašavanju odnosno sankcijama prema Rusiji i to je traženo od nas, ali svakako mislim da je jedan pozitivan dan za našu zemlju - rekao je predsednik Vučić.