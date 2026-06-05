- Dakle, od Jovanjice do svega drugog, dakle i to na dnevnom nivou, samo prenoseći ono što vam je Šolak diktirao iz Beograda. Samo hoću da vam kažem, nemojte ono što ste oprostili sebi da ne oprostite drugome. Ako vam je jedan sat programa dovoljan da ukidate programe, onda to govori više o onome ko ukida - naglasio je predsednik.

Dodaje da u Srbiji nije bilo nikakvih zabrana, čak ni kada su pojedine televizije emitovale najgore laži.

- Vi ste u zakone uveli da je Srbija nasilno anektirala Crnu Goru. Šta sad treba da radimo, da zabranjujemo ulaz vašim državljanima? Ne, argumentovanje je bitno, a ne zabrane. Ja mislim da to nije rešenje, deo sam filma pogledao, video sam samo jednu istorijsku hronologiju, ali ne znam tačno na šta mislite - dodao je on.



- I zamolite gradonačelnika Cetinja da još češće dolazi u Beograd, znam da voli da navija za Partizan, on nikada neće videti takav natpis u Beogradu - rekao je on.