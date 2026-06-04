Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je iz Tivta poruku državnim organima Srbije da ne odgovaraju recipročnim merama prema građanima Crne Gore, ističući da je važno sačuvati dobre odnose među ljudima bez obzira na političke razlike.

Govoreći o aktuelnim tenzijama i nedavnim događajima koji su izazvali pažnju javnosti, Vučić je naglasio da Srbija treba da pokaže odgovornost i uzdržanost.

– Ja molim naše organe da se ne ponašaju u skladu s reciprocitetom, već da našu braću i sestre iz Crne Gore puste u Srbiju – poručio je predsednik.

Vučić je istakao da između srpskog i crnogorskog naroda postoje duboke istorijske, porodične i prijateljske veze koje ne smeju biti ugrožene političkim nesuglasicama.

Prema njegovim rečima, građani ne smeju da budu taoci političkih odluka i međudržavnih sporova.

Predsednik Srbije naglasio je da Srbija treba da ostane zemlja otvorenih vrata i da pokaže gostoprimstvo prema svim dobronamernim ljudima koji dolaze iz regiona.

Njegova poruka dolazi u trenutku kada su odnosi između Beograda i Podgorice poslednjih dana u centru pažnje javnosti, nakon više političkih i bezbednosnih kontroverzi koje su izazvale brojne reakcije sa obe strane.

Vučić je poručio da je očuvanje mira, stabilnosti i međusobnog poštovanja najvažniji interes svih građana regiona.

– Moramo da čuvamo naše veze i da razmišljamo o budućnosti, a ne o novim podelama – zaključio je predsednik Srbije.