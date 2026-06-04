Komesar Sjedinjenih Američkih Država za specijalizovanu izložbu Ekspo 2027 Beograd Gevin Vaks izjavio je danas da pozitivno gleda na odnose Srbije i SAD i dodao da bi ta izložba mogla dodatno da unapredi bilateralnu saradnju.

On je novinarima iz Srbije u Vašingtonu rekao da smatra da i američki predsednik Donald Tramp to vidi na isti način.

"Na te odnose gledam veoma pozitivno. Mislim da ih i predsednik (Donald Tramp) vidi na isti način. Nedavno je čak podelio članak na društvenim mrežama o obnovi i jačanju bilateralnih odnosa između Srbije i Sjedinjenih Država", rekao je Vaks. On je ukazao na to da su Srbija i SAD bili saveznici u oba svetska rata i da imaju zajedničku istoriju. Kako je naveo, u SAD živi velika srpsko-američka zajednica, tako da postoji mnogo temelja na kojima može dalje da se gradi saradnja.

"Postoji veliki prostor i potencijal za investicije, ekonomsku saradnju, ali i saradnju u oblasti odbrane. U Srbiji vidimo da predsednik Tramp ima veoma snažnu podršku i mislim da se to prenosi i na polje javne diplomatije, gde raste podrška Sjedinjenim Državama kao partneru — bilateralno i multilateralno", istakao je Vaks.

Kada je reč o učešću SAD na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 u Beogradu, Vaks je istakao da je podsekretarka Stejt departmenta Sara Rodžers bila veoma uzbuđena zbog putovanja u Beograd kako bi potpisala sporazum o saradnji.

"Mi to vidimo kao novu prekretnicu koja pokazuje obnovljenu energiju u bilateralnim odnosima i saradnji između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država", podvukao je on.

Prema njegovoj oceni, specijalizovani EXPO 2027 u Beogradu će biti odlično mesto okupljanja za sve ono što se tiče javne diplomatije, ne samo kada je reč o odnosima između Srbije i SAD, već i šireg regiona, u kulturnom i ekonomskom smislu.

"Ovo je jedini EXPO koji će se sigurno održati tokom mandata ove administracije, dok će naredni EXPO 2030. godine u Rijadu biti organizovan tokom sledeće administracije. Zbog toga je veliki fokus naše administracije usmeren na to da američko učešće bude snažno i da iz toga proizađu veliki uspesi — kako ekonomski, tako i kroz druge dodatne koristi za naše odnose", poručio je Vaks.

Primetio je da se SAD na specijalizovanoj izložbi Ekspo nalaze u centru pažnje u komercijalnom i korporativnom smislu i da su američke kompanije u saom vrhu - bilo da je reč o Arćeru ili Cisco-u.

"Mislim da sve to pokazuje zašto su ovakvi EXPO događaji sjajno sredstvo za dalje unapređenje saradnje. Verujem da će njihov uticaj trajati mnogo duže od samog trajanja izložbe i ostaviti dugoročan trag", poručio je Vaks.

Vaks je bio jedan od učesnika okruglog stola u organizaciji Atlanskog saveta u Vašingtonu pod nazivom “Inovacije i ekonomski razvoj u jugoistočnoj Evropi". Na istom skupu obratio se i direktor Odeljenja za međunarodne ucesnike Ekspo Beograd Igor Kovačević.