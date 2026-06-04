Predsednik Francuske Emanuel Makron izrazio je danas saučešće Srbiji, nakon vesti da je srpski vojnik stradao u Libanu, u misiji koju predvodi Francuska.

Naglasio je da je situacija u Libanu složena, te da Francuska brani politiku suverenosti i integriteta Libana.

Makron izrazio saučešće Srbiji odgovarajući na pitanje francuskih novinara, nakon zajedničkog obraćanja sa crnogorskim predsednikom Jakovom Milatovićem, preneo je portal RTCG.

Pripadnik UNIFIL-a, mirovnih snaga Ujdinjenih nacija (UN) u Libanu, iz Srbije poginuo je danas u blizini Mardžajuna, u jugoistočnom Libanu.

Stariji vodnik Milovan Jovanović nastradao je u bombardovanju baze UN-a, a dvojica vojnika iz Španije i El Salvadora su ranjena, saopštilo je Ministarstvo odbrane Srbiji.

(Tanjug)