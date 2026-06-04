Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta poručio je danas da Evropska unija ostaje najznačajniji partner Srbije i da je vreme od ključne važnosti.

Košta se oglasio na društvenim mrežama nakon sastanaka sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, predsednicom Narodne Skupštine Anom Brnabić i organizacijama civilnog društva. Košta je poručio da je EU spremna i više da učini, ali da tempo napretka zavisi od same odlučnosti Srbije.

''Važno je nastaviti sa ubrzavanjem reformi u oblastima kao što su vladavina prava, izborna reforma i sloboda medija. Proces pristupanja nije samo zadatak za vladu. Potrebna mu je potpuna mobilizacija srpskog društva. Vreme je od ključne važnosti. Vrata EU ostaju otvorena, ali prozor za odlučnu akciju je sada'', napisao je Košta koji je uz objavu postavio i fotografije sa sastanaka.

Košta je ranije danas, nakon sastanka sa predsednikom Vučićem rekao da EU ne ucenjuje nikoga i da ne stavlja prepreke pred kandidate, već da, kako je kazao, vrlo otvoreno radi sa vlastima u Srbiji kako bi se što pre isporučili rezultati reformi.

''Mi imamo zajednički cilj, zajednički interes, zemlje kandidati i EU, da postignu i ispune ovaj proces i to što pre. I zato moramo tesno da sarađujemo na vrlo iskren način, da rešimo probleme i postignemo rezultate. Proces pristupanja je proces zasnovan na zaslugama, i sve zemlje moraju da ispune različite kriterijume. A ono što radimo u Srbiji, kao i u Ukrajini i sa Moldavijom i preostalih pet kandidata sa Zapadnog Balkana, jeste da idemo korak po korak kako bismo postigli rezultate u tome'', rekao je Košta.