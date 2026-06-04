Kao po komandi, dehumanizacija srpskog predsednika nastavljena je i na tamošnjim portalima i društvenim mrežama.

Crna Gora danas postaje pozornica za ispade mržnje i netolerancije. Umesto poruka saradnje, razvoja i pomirenja, javni prostor zatrpavaju transparenti usmereni protiv Srba i svih koji odbijaju da učestvuju u kampanji mržnje - opasna politička histerija koja društvo vuče unazad.

Antisrpsko rukovodstvo u Crnoj Gori

Vladimir Đukanović reagovao je na aktuelna dešavanja u Crnoj Gori i poručio da je sve "organizovano na državnom nivou"

"Da se razumemo, ovo je organizovano na državnom nivou. Jasno je kao dan da antisrpsko rukovodstvo u Crnoj Gori ne želi da predsednik Srbije bude prisutan u Tivtu. Ukoliko dođe, žele da mu prirede organizovane proteste sa kojih će ga vređati. U svakom slučaju, što se tiče crnogorskog rukovodstva, bar nam je sada jasno na čemu smo sa tim pokvarenjacima. Sramota je šta čine, kao što je sramota što su postali pudlice kavačkog klana i najgori srbomrzitelji, ali dobro je da su to konačno pokazali", napisao je Đukanović na X mreži.