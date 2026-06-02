Marija Vasić je, podsetimo, izvređala vernike SPC-a tokom gostovanja u Utisku nedelje, rečima da je "poklanjanje pojasu Presvete Bogorodice primitivni fetiš".

"Ja sam potpuno sigurna da svi moji đaci znaju šta je to, jer smo mi pre dve nedelje radili primitivne magijske obrede i to je čist fetišizam. Dakle, pridavanje natprirodnih svojstava predmetima i verovanje u neke njihove natprirodne moći, jeste fetišizacija. U sociologiji potiče od 'fetića' - portugalske reči. Mi smo to bukvalno radili i njima je potpuno jasno da je to fetišizam i da je to jedan, po Dirkemu, od najprimitivnijih magijsko-paganskih običaja.", izjavila je Marija Vasić, vođa blokadera iz Novog Sada.

Jedan od najvećih antisrba, njen bivši suprug Nenad Čanak, podržao svoju bivšu ženu i nastavio udar na SPC.

- Pojavljuje se Pojas Presvete Bogorodice, kakav crni pojas? Pa da li ima moljaca negde, ima li negde nekoga da da svoj konstruktivni doprinos? - upitao je Čanak.

Ovo, podsetimo, nije prvo njegov udar na SPC. Čanak na najsramniji način udario na Srpsku pravoslavnu crkvu (SPC) i to u Sarajevu, gde je otišao da kuka i da se žali na situaciju u Srbiji.