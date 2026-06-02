Na pitanje "zašto bi oni to radili ukoliko su i bez toga imali većinu", odgovorio je:

"Da, pa evo zašto se ja i uključujem, jel te. Upravo zbog toga. Zato što su oni uspeli malo da poljuljaju, ali svakako ne i da nas onako, da kažem, uzrujaju, da mi ne znamo gde udaramo. Već, znamo da je naša lista sastavljena od zaista ljudi sa integritetom. Tako da zato još uvek ne verujemo da je neko od naših, već da je to zaista njihova mahinacija."

"A ako se pokaže da je neko od vaših?"

"Da, pokazaće se šta je od te dve opcije. Ali svakako da ćemo mi nastaviti da preispitujemo naše redove, i svakako, nema šta, taj neko će da trpi konsekvence i nastavićemo sa daljim radom, apsolutno. Tu nema šta. Jer je ovo jedna velika utakmica gde smo mi primili taj go nekako, i nema odustajanja."

"A na koji način ste sproveli tu, kako da kažem, proveru među vama?"

"Pa da, obavljeno je više sastančenja, što grupno, što individualno. Znači svako od odbornika, među kojima sam i ja, je obavio individualan razgovor sa nekim svojim pretpostavkama sa tih nekoliko ljudi, gde većamo šta se tu zapravo dogodilo."

"I šta kažu ljudi? Malo čas ste rekli da verujete da je to SNS. Šta vam kažu vaši odbornici?"

"Tako je. Za sada zaista, uglavnom, imamo ovaj te zaključke, da je stvarno neko od SNS-a, da je neko od njihovih odbornika uspeo na neki način da ubaci dva lista, a kasnije pri prebrojavanju da je, najverovatnije uzete. Sad, to nije još 100 posto sigurno, to se utvrđuje. Ali opet kažem, između naših redova zaista, za sada nema nagoveštaja da je neko od naših. Ali nastavljamo da preispitujemo, i ako bude zna se šta sledi," rekao je.