Kina je pouzdan partner i prijatelj Srbije, sa kojom naša zemlja može mnogo toga da uradi, rekao je juče predsednik Aleksandar Vučić koji se nalazi u zvaničnoj poseti jednoj od najmnogoljudnijih zemalja sveta. Prvi čovek Srbije je naglasio da veruje u uspeh svoje posete toj zemlji koja će trajati do 28. maja.

Nakon obilaska Velikog kineskog zida, Vučić je rekao da je Narodna Republika Kina postala gravitaciona sila sigurnosti u svetu.

- Vi danas od Kine uvek možete da očekujete volju i želju za borbu za mir, nikakve dnevne, nedeljne ili mesečne promene politike. Prosto, NR Kina je pouzdan partner i nama prijatelj, i svima u svetu koji žele da se rukovode poštovanjem međunarodnog javnog prava, poštovanjem Povelje UN, rezolucija UN. Teško je da možete da pronađete zemlju kojoj tako malo ili ništa ne možete da zamerite kada govorimo o tome kao što je NR Kina - rekao je Vučić.

Predsednik je dodao da je Srbija mala zemlja i da naša snaga nije velika, za razliku od snage Kine.

- Ali sam ponosan što smo pratili principe međunarodnog javnog prava i što time, za razliku od 90 odsto zemalja sveta, možemo da se dičimo i ponosimo - istakao je Vučić.

Na pitanje novinara da li je njegova poseta Velikom kineskom zidu simbol prijateljstva Srbije i Kine i još boljih odnosa, Vučić je odgovorio da je došao da ukaže poštovanje i divljenje Kini, ali i da se podiči našim kolom.

- To je na čast našoj zemlji, retke su takve prilike i takva čast se retko ukazuje, i verujem da uz Kinu i sa Kinom možemo mnogo toga da uradimo i napravimo, tako da verujem u uspeh posete i imam ogromnu tremu, to sam rekao i našim kineskim prijateljima - kazao je predsednik Srbije.

Vučić je dodao je da će se maksimalno pripremiti za svoje današnje predavanje na kineskom univerzitetu i pokušati da bude maksimalno koncentrisan, kako bi što bolje iskoristio svoje vreme.

- Ja sam odgovoran za našu zemlju, predstavljam našu zemlju, niti veće časti, niti teže obaveze. To nije pitanje putovanja, hoćete li negde da budete, već je suština u tome da uradim nešto za svoju zemlju, da budem srećan kad se vratim u Srbiju - rekao je Vučić.

On je naveo da je, do sada, sa kineskim predsednikom Si Đinpingom imao 14 susreta i da je svaki put imao tremu.

- Znam koliko je važan i koliko je veliki čovek i znam koliko to znači Srbiji. Zahvaljujući toj tremi, odgovornosti i ozbiljnosti, pristupu, uspeli smo da obezbedimo da nam 5.000 ljudi u Smederevu prima plate 10 godina od 2016. godine. Samo da vas podsetim, 10 puta 12 meseci, 120 meseci puta 5.000 ljudi primaju plate i kada Železara ne posluje pozitivno i kada je u gubicima i do 300 miliona evra, zahvaljujući rečima predsednika Sija - naveo je Vučić.

Podsetio je da smo 1,2 milijarde evra bili dužni u Boru i da je molio kinesko rukovodstvo da nam pomogne, jer je video da se gotovo niko ne javlja na tender.

- Oni su došli i spasili nam istok Srbije. Šta mislite, šta bi bilo sada, da li će da ide Dreksel Majer do kraja ili neće iz Zrenjanina. Da nema Ling Longa u Zrenjaninu, šta bismo radili u Zrenjaninu? Nije to pitanje da li svi rade u Ling Longu, a radiće još 400 ljudi, videćete narednih dana. Sve je dogovoreno sa njima, dakle, biće nove, ogromne investicije i tu, haj-tek, dakle, najviše tehnologije... Već je to pitanje i prihoda lokalne samouprave, kako bi se radili lokalni putevi, kolike će prosečne plate da budu – rekao je šef države.

Prema njegovim rečima, tri od pet prvih izvoznih preduzeća u Srbiji čine kineske kompanije.

- Nama je Kina drugi partner, bila je na 30. mestu, uskoro možete da očekujete da bude i prvi partner kao pojedinačna zemlja. Dakle, to su ogromne stvari, to ne možete da postižete tako što ćete da razmišljate o nečemu drugom, nego morate da budete apsolutno posvećeni i da to vidite - poručio je predsednik.

Govoreći o Velikom kineskom zidu, Vučić je rekao da je on simbol nečije snage i simbol nečije hrabrosti.

- Dugačak je 21.196 kilometara, to je neverovatno svetsko čudo i impozantna građevina. To gotovo niko u svetu danas ne može da izgradi. To govori o njihovoj snazi, upornosti, marljivosti i posvećenosti - poručio je Vučić.

Istakao je da je ponosan na mlade članove ansambla „Kolo“ koji su na Kineskom zidu igrali srpsko kolo i na, kako je rekao, fantastičan način predstavljali Srbiju.

- Ja ne volim ni da igram ni da pevam, ali svi ovi naši mladi ljudi su bili divni i na fantastičan način su predstavljali Srbiju, onako, iza kineske zastave, i onaj veliki zid, predivna priroda, kako da se ne osećate ponosno - rekao je Vučić.

On je rekao da su njihov nastup, ali i njegova poseta Kini, istorijski momenti.

- Ja sam srećan što se baš igralo kolo. Igrao ga je ansambl „Kolo“, ali ponosan sam kako su oni to odigrali, video sam da su se zadihali i umorili kada smo im prišli na kraju, dali su sve od sebe, hvala im na tome. Mi se ponosimo svojom istorijom, svojom tradicijom, baš kao što se naši kineski prijatelji ponose svojom, ali zakuca vam srce malo jače - kazao je predsednik Srbije.

Razgovor sa Sijem je velika čast

Predsednik Srbije je istakao da mu je velika čast to što će tokom devete posete Kini razgovarati sa predsednikom Kine Si Đinpingom.

- Naravno, najveća čast - razgovori sa predsednikom Sijem. Pripremam se za to. Mnogo toga očekujem i sada je potrebno da se koncentrišete, da kažete sve ono što je najvažnije u kratkom vremenskom periodu, ali izdvojiću vam jednu poslovicu, a to je: „Ako negde žurite, onda trčite sami, ali ako idete daleko i hoćete da stignete daleko, onda idete zajedno”. Kinezi su mudar narod, narod i drevnih izreka i mudrih izreka, i mnogo toga od njih može da se nauči - poručio je Vučić.

Suveniri za sinove i ćerku

Aleksandar Vučić je nakon obilaska Kineskog zida kratko vreme proveo u prodavnici suvenira.

- Ugrabio sam trenutak da u prelepoj suvenirnici na Kineskom zidu kupim neku sitnicu za Danila, Milicu i Vukana, kao posebnu uspomenu na ovu posetu - objavio je predsednik.

Želimo što više kineskih turista i investitora

Šef naše države je rekao kineskim novinarima da Srbija ceni naše čelično prijateljstvo sa Kinom, i da volimo kineski narod.

- Želimo da vidimo više kineskih turista i investitora, i duboko smo zahvalni Kini što je bila uz nas u teškim vremenima. Kada govorim o čeličnom prijateljstvu, to nije samo fraza, to je istina. Mi smo dokazali to prijateljstvo kroz teška vremena. Dođite u Srbiju, mi volimo kineski narod i daćemo sve od sebe da pošaljemo što više ljudi u Kinu da uče od vas - naglasio je predsednik.

Srpska vojska će biti još snažnija uz opremu iz Kine

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Vojska Srbije snažna i da će biti još snažnija, kao i da to ne bi bilo moguće bez opreme koja dolazi iz Kine.

- Uostalom, pogledajte jednu stvar: tokom kratkog sukoba Indije i Pakistana, tokom nekih drugih sukoba i ovde u regionu, a i malo šire, jasno ste mogli da vidite gotovo apsolutnu dominaciju kineskog oružja i oruđa. I još su pri tome veoma vodili računa da ne unize nekog drugog, jer oni vode računa da pokažu poštovanje prema onima koji su na drugoj strani - objasnio je Vučić.