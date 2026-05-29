Tako je Tompsonov tim, nakon kratkog zatišja posle koncerta na zagrebačkom Hipodromu, obezbedio novih "pet minuta slave", ali i priliku za nove podele u hrvatskom društvu.

Na najavljeni koncert najpre je reagovala Samostalna demokratska srpska stranka (SDS S) izrazivši zabrinutost zbog mogućih posledica koje takav događaj može imati na međuljudske odnose i ukupnu društvenu atmosferu u gradu.

Prema pisanju zagrebačkog Jutarnjeg lista, juče je koncert Tompsona bio centralna "aktuelca" na sednici Gradskog veća Vukovara na kojoj su odbornici iz redova srpske zajednice, iz SDS S-a, DS S-a, ali i SDP-a, izrazili svoje protivljenje održavanju koncerta, posebno u kontekstu izvikivanja pozdrava ‘‘za dom spremni‘‘ i prateće ustaške ikonografije.

Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček (Hrvatski suverenisti) odbacio je ideju o zabrani koncerta, poručivši kolegama da nepotrebno dižu halabuku i tenzije te da će Tompsonov koncert biti „festival domoljublja”.

Iz SDS S-a su u sredu poručili da smatraju da je „reč o događaju visokog bezbednosnog i društvenog rizika, posebno imajući u vidu tematiku, poruke i narative koji se često mogu videti i čuti na ovakvim koncertima”.

"Održavanje takvog koncerta može dodatno produbiti postojeće podele i negativno uticati na odnose među zajednicama koje žive u Vukovaru. Zbog svega navedenog, predlažemo organizatorima i nadležnim institucijama da još jednom razmotre opravdanost održavanja ovog koncerta i da donesu odluku koja će biti u interesu mira, dostojanstva i suživota svih građana Vukovara. Verujemo da Vukovar zaslužuje događaje koji povezuju ljude, promovišu toleranciju i doprinose stvaranju atmosfere međusobnog uvažavanja, a ne dodatnih podela i tenzija”, poručio je u saopštenju predsednik vukovarskog SDS S-a i zamenik gradonačelnika Vukovara iz reda srpske nacionalne manjine Srđan Kolar.

Predsednik DS S-a Srđan Milaković juče je rekao da „nijedan čovek zdravog razuma koji želi dobro svom gradu i njegovim stanovnicima ne može ugostiti jednog ovakvog izvođača u Vukovaru.”

"Naime, Tompson je kao izvođač potpuno neprihvatljiv velikoj većini pripadnika srpske zajednice i duboko vređa njihove osećaje i dostojanstvo. Osim toga, on je izvođač koji snažno deli hrvatsko društvo u vrednosnom smislu. I sad se valja zapitati kako je moguće da gradonačelnik ugošćava takvog izvođača u gradu u kojem živi 30 odsto pripadnika srpske zajednice i koji je okružen selima s većinskim srpskim stanovništvom?", naveo je Milaković i upitao:

"Kako je moguće da gradonačelnik nije svestan koliko je to opasno i destruktivno za sigurnost svih naših sugrađana, za međunacionalne odnose, za izgradnju odnosa poverenja prema institucijama, za budućnost ovoga grada i njegovih stanovnika? Je li to u duhu predizborne parole gradonačelnika „Vukovar za sve”?.

Milaković je pozvao Pavličeka da preispita svoju odluku i da povuče podršku grada održavanju ovog, kako ga je nazvao, „nadasve štetnog događaja”.

Pavliček je pak prozvao Milakovića zbog toga što je pre nekoliko godina vojno-policijsku akciju Oluja nazvao etničkim čišćenjem, poručivši da je Tompsonov koncert "festival domoljublja kakav Vukovar zaslužuje".

"Marko Perković Tompson je dobrodošao u Vukovar i drago mi je što će ovde održati koncert, a posebno što je reč o humanitarnom koncertu... Uveren sam da će sve proći u najboljem redu, biće to jedan veliki festival domoljublja koji Vukovar kao grad heroj i njegovi građani, a posebno branitelji, zaslužuju. Siguran sam da će svi koji će doći na koncert doći u duhu zajedništva i domoljublja, a ne u duhu mržnje prema bilo kome. Niko se neće osećati nelagodno niti se zbog održavanja ovog koncerta treba tako osećati. Najbolji primer za to su svi dosadašnji Tompsonovi koncerti koji su prošli u najboljem redu", rekao je Pavliček.

Dodao je da to neće narušiti odnos s predstavnicima i s građanima srpske nacionalne manjine, koji gradi unazad godinu dana otkako je došao na dužnost gradonačelnika.

"Mislim da se tenzije nepotrebno dižu, jer grad živi i ostale dane u godini, otvoren je za sve bez obzira na ime i prezime, a svi s dobrim idejama su dobrodošli. Unazad godinu dana našeg mandata nikome nisu uskraćena prava, sve se radi u skladu sa zakonom, pa tako i prema nacionalnim manjinama i prema političkim neistomišljenicima. Ponavljam, koncert će proći u najboljem redu, nema razloga za brigu, a osim onog najvažnijeg, a to je humanitarni karakter koncerta, treba reći da će to doneti puno i vukovarskom turizmu, odnosno ugostiteljima i iznajmljivačima, pa tako i onima srpske nacionalnosti", naveo je Pavliček.