Blokaderi nasilnici su u sredu uveče u Novom Sadu pretukli Miroslava Stojiljkovića, predsednika mesnog odbora SNS Bistrica 2, i člana odbora Stefana Stanojevića. Napadači su mučki šipkama napali aktiviste naprednjaka, a njih dvojica su ozbiljno povređena, zbog čega su prevezeni u Urgentni centar, gde je ustanovljeno da Stanojević ima dvostruki prelom ramena, a Stojiljković više kontuzija po telu.

Povodom novog napada na članove SNS oglasio se i Gradski odbor SNS iz Novog Sada, koji je otkrio detalje napada.

- Još jednom je potvrđeno da je brutalno nasilje nad neistomišljenicima jedini program blokadera. U sredu uveče je grupa nepoznatih počinilaca u Novom Sadu, u naselju Bistrica, mučki napala i monstruozno pretukla naša dva člana - Miroslava Stojiljkovića, predsednika Mesnog odbora SNS Bistrica 2, i člana odbora Stefana Stanojevića. Nakon što su nasilnici pobegli, pozvali su policiju i Hitnu pomoć. Prevezeni su u Urgentni centar. Stojiljkoviću je detektovano više kontuzija na telu, a Stefanović ima dvostruki prelom ramena - piše u saopštenju.

Oni navode da je napad direktna posledica politike podela, tenzija i nasilja koju već skoro 18 meseci sprovode blokaderske falange nad svima koji ne misle kao oni.

- Vandalski napad na naše članove predstavlja direktan nastavak politike nasilja koju smo videli i 23. maja u Beogradu nakon protesta na Slaviji, kada su blokaderi divljački napadali policiju i izazivali haos i nerede. Zahtevamo od policije da u što kraćem roku pronađe nasilnike koji su napali i povredili članove Srpske napredne stranke na Bistrici i da ih izvedu pred lice pravde. Očigledno je da su noćno nasilje, pesnice, šipke i polomljena ramena glavni i jedini stubovi blokaderske politike, ali ih radi dobrobiti Novog Sada i Srbije molimo da demokratski dijalog prihvate kao jedini ispravan način za vođenje politike, kao fundamentalni element demokratije. Ni građani ne treba da imaju nedoumice. Ovako bi izgledala njihova Srbija - zaključuju u saopštenju.

Vučević: Blokaderski banditi, kukavice i bitange

Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike Miloš Vučević reagovao je na napad na aktiviste SNS-a, ističući kako su blokaderi još jednom pokazali svoje pravo nasilničko lice.

- Kasno uveče u sredu na Novom naselju u Novom Sadu mučki, kukavički su napadnuta dvojica naših članova, aktivisti Miroslav i Stefan. Napali su ih blokaderski banditi, kukavice, bitange, nasilnici. I još jednom su pokazali pravo lice blokaderskog pokreta. Pokazali su na šta bi ličio i grad Novi Sad, a i cela Srbija kada bi oni odlučivali o nama, kada bi odlučivali o svim građanima Srbije. Nemoćni da kažu jednu reč, jednu rečenicu o svom političkom programu, ideji, nekom cilju, programu, viziji, ponovo su pokazali svoje najgore lice, nepatvoreno nasilje. Teško su nam povredili momke. Želim im da se što pre oporave, Miroslavu i Stefanu želim svako dobro, kao i njihovim porodicama - poručio je Vučević.