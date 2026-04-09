Miroslav Lazanski vojno-politički komentator govorio je pre nekoliko godina o dešavanjima iz 90-tih godina naročito, na Kosovu i Metohiji.

– Madlen Olbrajt i Vesli Klark su se uključili u biznis. Klark je imao biznis sa automobilskim tablicama na Kosovu, a Medlen Olbrajt se uključila u telefoniju. Svi su oni našli svoj materijalni interes. Kad vi pogledate otprilike zašto je došlo do agresije na Jugoslaviju 1999. godine i otimanja Kosova, upravo je materijalni razlog. To nisu bili, kako oni kažu, ni ljudska prava, ni humanitarna katastrofa, već to što je Kosovo najpogodnije tle za biznis.

Na pitanje dokle će Srbija moći da se brani sama i da li je možda ulazak u NATO jedna od opcija za našu zemlju kako bi sačuvala bezbednost, Lazanski je odgovorio:

– Mi smo lepo rekli da imamo rezuluciju o vojnoj neutralnosti, kao što se pokazalo, pokazuje se i pokazaće se da možemo da opstanemo sasvim uspešno. U poslednjih nekoliko godina napravljen je revolucionarni skok u jačanju vojske. Tehničko opremanje, tehnološki skok, izvozimo municiju u Rusiju, kalibar 155. Reći će neko zašto? Kako? Evo reći ću vam… Osnovni kalibar u toj domeni kod njih je 852 milimetara, oni nisu imali kalibar 155i svakako im je jeftinije da kupuju od nas, a neke od porudžbina preprodaju dalje – objasnio je Lazanski.