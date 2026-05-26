Predsednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je da je činjenica da blokaderi nemaju politiku, ali da je za Srbiju jako opasno to što, kako je navela, oni imaju ogromnu finansijsku, obaveštajnu i logističku podršku iz inostranstva za rušenje države, koja traje već duže od godinu dana.

- Oni u stvari direktno dobijaju instrukcije iz inostranstva da li treba da se dele ili da se ne dele, da li da idu u jednu kolonu ili da idu u dve kolone ili da idu u tri kolone. Dakle, ovo nije nešto čime se oni sami bave, nije nešto što oni sami smišljaju, nije njihova strategija. A da jeste, ne bi oni baš toliko vremena provodili po Briselima i Strazburima - rekla je Brnabićeva komentarišući skup koji je u subotu uveče održan u Beogradu.

Ona je istakla da je formiranje blokaderskog pokreta nešto najopasnije što se do sada dogodilo u Srbiji.

- Ovo je jedna od najopasnijih stvari koja se desila Srbiji i najopasnija stvar koja preti Srbiji. Dakle, ja mogu da garantujem da, ukoliko se desi da se blokaderi dokopaju vlasti, da mi izbora više nećemo imati - navela je Brnabićeva.

Istakla je da blokaderi najveću podršku imaju iz Zagreba, i dodala da je Hrvatska jasno deklarisala svoj strateški interes - da predsednik Aleksandar Vučić ne bude na čelu Srbije.

- To je zato što je Srbija pod Aleksandrom Vučićem po prvi put u istoriji prestigla Hrvatsku u BDP-u, kao i po broju izgrađenih auto-puteva i brzih saobraćajnica. Mi imamo brze pruge, oni nemaju. Sada su se uplašili najviše i ovih supersoničnih, ja se ne razumem u to oružje, supersoničnih balističkih raketa. Dakle, njihov strateški interes je da pomognu kome god treba da se pomogne u Srbiji da se sruši Aleksandar Vučić - naglasila je Brnabićeva.

Prema njenim rečima, u interesu Hrvatske je da Srbija ne bude lider na Balkanu, već zemlja koja nazaduje.

- Da Srbija ne bude zemlja koja je 2019. kao prva u jugoistočnoj Evropi usvojila Strategiju razvoja veštačke inteligencije. Ne! Nego da bude najgora na samom začelju Zapadnog Balkana, ako može još i više rascepana i manja. To je njihov strateški interes. Oni imaju pravo na svoj strateški interes. Ja mislim da to nije u skladu sa dobrosusedskim odnosima. Znači, ne mislim da je to korektno, ne mislim da je fer, mislim da pokazuju ogromnu frustraciju prema Srbiji, ali je to njihov strateški interes - smatra Ana Brnabić.

Napomenula je da podjednako jako kao i Hrvatska, „pumpaju“ protiv SNS i Vučića i Priština i neke evropske demokrate.