U javnosti se postavlja pitanje ko zaista diriguje blokadrima, da li je pokret "Kreni-promeni", predvođen Savo Manojlović, u potpunosti preuzeo kontrolu nad plenumašima i takozvanom "studentskom listom".

Na snimku koji kruži društvenim mrežama nalazi se Aleksa Popović, predstavljen kao jedan od plenumaša, odnostno "student" Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, koji je za medije saopštio da je "studentska lista završena" i istupio ispred takozvanih "studenata".

Međutim, kako se ističe, upravo je blokaderski "student" Aleksa Popović dugogodišnji član i aktivista pokreta Kreni-promeni.

Dodatnu pažnju izazvala je i još jedna fotografija na kojoj se nalazi Veljko Petrović, administrator jedne od plenumaških stranica, takođe član pokreta Kreni-promeni.

Kako se primećuje u komentarima na društvenim mrežama, jasano je da je "Kreni promeni" iskusno isturio svoje aktiviste i članove i poturio kao "studente" i još ih stavio na čelne pozicije unutar plenumaša.

Međutim ono što je posebno interesantno je da upravo Kreni-promeni, od drugih opozicionih stranaka traži se da se odreknu sopstvenog političkog prostora i prepuste ga plenumašima koji su kako iz priloženog možemo da zaključimo prevođeni upravo članovima pokreta na čijem je čelu Savo Manojlović.