Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da, ako bi podneo ostavku, u roku od 90 dana moraju da se raspišu izbori i naveo da je tako predviđeno Ustavom.

- I ne skraćujem mandat kao što su obmanjivali kako je (Boris) Tadić skratio mandat, a nije skratio mandat, nego je podneo ostavku. Ja ću da podnesem ostavku, jer tako piše u Ustavu, nikakav mandat ne skraćujem. Kad podnesem ostavku, onda idemo, videćemo da li na parlamentarne, za 90 dana na predsedničke izbore, i to je to. Nema velike filozofije - rekao je Vučić novinarima u Pekingu gde boravi u zvaničnoj poseti Kini.

Dodao je da kad predsednik Republike podnese ostavku, u roku od 90 dana moraju da se održe izbori a da funkciju predsednika i njegova ovlašćenja preuzima predsednik Narodne skupštine.

Odgovarajući na pitanje o tome da je njegova jučerašnja izjava o tome da će možda podneti ostavku izazvala veliku buru, posebno u sarajevskim i zagrebačkim medijima, Vučić je rekao da se oni uvek obraduju a da čak i ne prouče kontekst.

- Ali meni je drago, meni je uvek dobro kada vidim koliko se zagrebački mediji, deo sarajevskih i podgoričkih medija ne čitajući, ne slušajući i ne razumevajući kontekst, obraduje tome, jer to govori koliko dobrog toga činim za svoj narod - objasnio je Vučić.

Na pitanje da li je razumeo poruku da je Srbija dobila alternativu režimu Aleksandra Vučića, predsednik je naveo da je dobro da se te alternative s vremena na vreme menjaju, ali da se plaši da na red dolaze sve neuspešnije i sve manje dobre alternative za građane Srbije.

- Tako da sam veoma zabrinut za budućnost Srbije, jer u nekom periodu će morati da se uspostavi ozbiljna alternativa i SNS-u i SPS-u i mnogim drugima. Plašim se samo da bi ovo bila katastrofalna alternativa koja bi nas vodila u potpunu propast - tvrdi predsednik.

On je potom prokomentarisao Vladana Đokića, koji, kako kaže, želi dijalog sa svima osim sa srpskim vlastima.

- Ima li bilo koje sekretarice iz inostranstva, bilo kog špijunčića, bilo koga ko je došao da proba srpske koktele u Beograd, a da ne govori srpski, a da se, recimo, rektor Đokić, bivši rektor, s njim nije sastao? Ne postoji. Što se nisi sastao sa nama? Što se nisi sastao da razgovaramo? Što se nisi sastao da razgovaramo o Beogradskom univerzitetu koji ste uništili, koji iz godine u godinu pada na Šangajskoj listi, na svim listama, koji iz godine u godinu ima manje studenata, manje stručnjaka, dobrog kadra - rekao je Vučić.

Takođe, prvi čovek Srbije je izjavio da nije realno okupiti 190.000 hiljada ljudi na Slaviji kao što je objavio Arhiv javnih skupova u subotu, i dodao da su i te spekulacije oko broja prisutnih na protestu laži i da govore da sve zasnivaju na lažima.

- Ali, nemam nikakav problem, evo, bilo ih je tri miliona. Mene samo interesuje kome mogu takvu laž da prodaju. Mogu li svojim zaluđenicima takvu laž da prodaju? Je l’ ih nije sramota kada tako krupno lažu? Samo se pitam da li ih nije sramota - kazao je Vučić.

Kako je dodao, sada ga teraju da na Slaviji okuplja ljude, pa će morati da kažu da je bilo 300.000 ljudi kojih, kako je dodao, neće biti.

- To nije realno, 300.000 ljudi nije realno da bilo ko okupi zajedno, da se skupljamo, ne možemo to da okupimo. Ljudi neverovatne gluposti izgovaraju. Stvarno nemam strpljenja da slušam gluposti. Sramota je da neko tako inače lupeta i da to dobija prostor negde, jer onda znači sve zasnivate na lažima - istakao je Vučić.

Rusi, Amerikanci i Afrikanci na protestu blokadera

Amerikanci, Rusi, pa čak i Afrikanci učestvovali su na blokaderskim nasilnim protestima s ciljem rušenja Srbije!

„Protest protiv Aleksandra Vučića koji je diktator Srbije. Ja sam u Beogradu u Srbiji, na velikom protestu“, poručila je Amerikanka koja je učestovala na blokaderskom nasilnom skupu.

Na protestu je bilo i Rusa koji su napustili svoju zemlju da bi rušili Srbiju.

A na političkom skupu koji je kulminirao nasiljem bili su čak i - Afrikanci.