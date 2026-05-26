Aleksandar Vučić sastao se u ponedeljak u Pekingu s kineskim predsednikom Si Đinpingom, a na početku sastanka zahvalio je Đinpingu na veličanstvenom dočeku, poštovanju, podršci i prijateljstvu prema našoj zemlji, iskazanim u svakom trenutku, ali i na tome što zajedno sa srpskim narodom učestvuju u izgradnji Srbije.

- Hvala u ime građana Srbije, mi nismo brojčano veliki narod, ali smo ponosit i narod dostojanstvenih ljudi koji je uvek štitio svoju slobodu, čuvao nezavisnost i suverenitet. Ponosan sam jer mogu danas da predstavljam građane Srbije u Pekingu - rekao je Vučić.

On je zahvalio je Si Đinpingu što su za 10 godina, od kada je oformljeno strateško partnerstvo, postignuti veliki i značajni rezultati i čestitao mu na početku sprovođenja petogodišnjeg plana po 15. put.

- Od prve vaše posete Srbiji 2016. godine i vaše istorijske posete 2024. godine, Srbija je ozbiljno napredovala. Hvala vam što su kineske kompanije i preduzeća doprinela tome - naglasio je Vučić.

Dodao je da danas gotovo 40.000 ljudi u Srbiji radi u kineskim kompanijama, kao i da su četiri od šest prvih izvoznih preduzeća u Srbiji iz Kine.

- Beskrajno vam hvala što zajedno s nama učestvujete u izgradnji Srbije, što zajednički gradimo Ekspo, specijalizovanu izložbu koja bi 2027. trebalo da bude najveća priredba u celom svetu. Hvala vam što ste pomagali Srbiji u svim teškim trenucima, što ste pokazali da je moguće biti prijatelj u svim teškim momentima kada smo bili napadani u UN i u svim drugim forumima i institucijama - kazao je Vučić.

Navodeći da obično ljudi kažu da ništa kraće u politici, pa ni u životu, ne traje od zahvalnosti, Vučić je kazao da su Srbi nešto drugačiji, odnosno da kod Srba odanost i poštovanje prema onome ko je za njih nešto učinio traje duže.

Iz tog razloga, kako je rekao Vučić, Srbi nikada neće zaboraviti podršku i pomoć Kine i predsednika Si Đinđipinga i tokom kovida, ali i tokom političkih borbi Srbije u UN i po pitanju KiM i po pitanju optužbi na račun Srbije od nekih drugih koje su za srpski narod bile veoma teške.

- Vi ste nam po tom pitanju i te kako pomagali. Naša saradnja, uz zahvalnost za sklapanje ugovora o slobodnoj trgovini, raste iz dana u dan i verujem da posle današnjih razgovora, posle svega što će moći kineski građani, kineske kompanije, kinesko rukovodstvo da saznaju, čuju i vide u Srbiji, verujem da će biti još veće - naveo je predsednik Srbije.

- Još jedanput hvala i neka živi čelično prijateljstvo Srbije i Narodne Republike Kine - poručio je Vučić.

Predsednik NR Kine Si Đinping poručio je na početku sastanka s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem da što svet postaje turbulentniji, tim pre bi dve zemlje trebalo da jačaju razmenu, konsoliduju uzajamno poverenje, prodube saradnju i podržavaju jedna drugu.

- Trebalo bi da se uhvatimo za ruke kako bismo zajedno išli svetlim putem zajedničke budućnosti i zajedničkog prosperiteta. Uveren sam da će vaša poseta ovog puta postati nova prekretnica u našim bilateralnim odnosima i vezama, koja će naše sveobuhvatno strateško partnerstvo dovesti do novih visina - rekao je Đinping.

Podsećajući da je 2024. godine bio u državnoj poseti Srbiji, Si Đinping je kazao da je naišao na toplu dobrodošlicu i da je duboko osetio čvrsto prijateljstvo između kineskog i srpskog naroda.

Si Đinping je kazao da se u sadašnjoj složenoj i nestabilnoj međunarodnoj situaciji čovečanstvo suočava s kritičnim izborom u vezi sa svojim budućim pravcem.

- I kineski i srpski narod su doživeli i teškoće i slavu, poseduju duh istrajnosti i otpornosti, čvrsto teže ka nezavisnosti i autonomiji, brane nacionalno dostojanstvo i imaju duboko razumevanje podržavanja mirnog razvoja i poštovanja pravde težeći miru i razvoju i braneći odbranu principa i pravednosti - zaključio je Si Đinping.

Orden prijateljstva za Vučića

Predsednik Kine Si Đinping odlikovao je danas u Pekingu predsednika Srbije Aleksandra Vučića Ordenom prijateljstva, koji predstavlja najviše državno odlikovanje Narodne Republike Kine za strane državljane.

Ovaj orden ustanovljen je u skladu sa Zakonom Narodne Republike Kine o nacionalnim medaljama i nacionalnim počasnim titulama, koji je stupio na snagu 1. januara 2016. godine, a dodeljuje se strancima koji su dali izuzetan doprinos socijalističkoj modernizaciji Kine, promovisali međunarodnu razmenu i saradnju s Kinom i čuvale svetski mir.

Prva ceremonija dodele održana je 2018. godine, a ruski predsednik Vladimir Putin postao je prvi dobitnik. Među kasnijim dobitnicima bile su ugledne ličnosti iz Kine i inostranstva, poput prvog predsednika Kazahstana Nursultana Abiševiča Nazarbajeva, kubanskog lidera Raula Kastra Ruza.

Kina investirala 7,8 milijardi evra u Srbiju

Kineske kompanije su investirale oko 7,8 milijardi evra u Srbiju kroz 37 kompanija koje zajedno zapošljavaju više od 38.275 radnika, pokazuje pregled kineskih ulaganja u domaću privredu.

Tokom poslednje tri godine broj zaposlenih u kineskim firmama u Srbiji povećan je za 45 odsto. Kineski kapital prisutan je u gotovo svim ključnim industrijskim granama u Srbiji, od rudarstva i metalurgije, preko automobilske industrije i elektronike, do građevinarstva, informacionih tehnologija, trgovine i proizvodnje građevinskih materijala.

Najveći deo kineskih ulaganja koncentrisan je u sektorima rudarstva i energetike, pre svega kroz poslovanje kompanija Ziđin majning i Ziđin koper (Copper) u Boru.

Ziđin majning je investirao oko 2,2 milijarde evra i zapošljava više od 1.360 radnika, dok je Ziđin koper uložio dodatnih 2,7 milijardi evra i ima više od 5.800 zaposlenih.

Ove investicije predstavljaju najveća pojedinačna kineska ulaganja u Srbiji i značajno su uticale na razvoj rudarskog sektora i povećanje izvoza bakra.

Predsednik Srbije je veoma poštovan u Kini

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je poznata i poštovana ličnost u Kini i u Peking dolazi kao lider koji predstavlja naciju sa stvarnom strateškom težinom u Jugoistočnoj Evropi, izjavila je danas voditeljka Kineske globalne televizijske mreže (CGTN) Li Ćiujuen.

- Predsednik Vučić je zaista poznata i veoma poštovana ličnost ovde u Kini. Mislim da to priznanje govori o dubini naših bilateralnih odnosa. Upravo smo videli angažovanje na visokom nivou i s Vašingtonom i s Moskvom, tako da dolazak u Peking upravo sada signalizira nešto veoma važno - rekla je Li.

Potpisana 23 bilateralna sporazuma između Srbije i Kine

U Pekingu su juče, u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Kine Si Đinpinga, potpisana 23 bilateralna sporazuma između Srbije i Kine u oblasti ekonomije, obrazovanja, tehnološkog razvoja, inovacija...

Srbija i Kina potpisale su ugovor o uzajamnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i memorandum o razumevanju između Vlade Srbije i Vlade Kine o zajedničkoj promociji saradnje u okvirima Globalne bezbednosne inicijative (GSI).

Potpisan je i srednjoročni akcioni plan o zajedničkoj saradnji u okvirima Inicijative „Pojas i put“ između Vlade Srbije i Vlade Kine za period od 2026. do 2028. godine.

Među potpisanim dokumentima je i memorandum o razumevanju između Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Srbije i Nacionalne komisije za razvoj i reforme Kine o unapređenju saradnje u oblasti veštačke inteligencije.

Takođe, potpisani su i program saradnje u oblasti obrazovanja između Ministarstva prosvete Srbije i Ministarstva obrazovanja Kine za period 2026-2030, kao i memorandum o razumevanju između

Ministarstva prosvete Srbije zajedno sa Kancelarijom za dualno obrazovanje i nacionalni okvir kvalifikacija Vlade Srbije i Ministarstva obrazovanja Kine o jačanju saradnje u oblasti stručnog i dualnog obrazovanja i celoživotnog učenja.

U Pekingu su potpisani i memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti životne sredine između Ministarstva zaštite životne sredine Srbije i Ministarstva ekologije i životne sredine Kine i memorandum o razumevanju između Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Srbije i Ministarstva nauke i tehnologije Kine o strateškoj saradnji u tehnološkom razvoju i inovacijama.