Vedete opozicije više i ne pokušavaju da sakriju međusobnu netrpeljivost, a situacija je kulminirala nakon što je Nemanja Milošević optužio Savu Manojlovića da je plagijator i grebator.

Sve je počelo kada je Manojlović najavio „novi koncept borbe“ posle čega su usledile žestoke kritike njegovih dojučerašnjih saveznika.

- Kad Savo vodi političku kampanju, radi isto što i studenti, a prodaje to kao nov koncept borbe, studenti ćute, klimaju glavom i smeškaju se. Studentski svedoci odobravaju. Ali zato su Mariniku

„rešili“, pravili spotove o „kontrolisanoj opoziciji“ itd. I ljudi ne vide nedoslednost - napisao je Nemanja Milošević u objavi na društvenoj mreži Iks.

Ovo je samo nastavak sukoba među blokaderima koji traju već danima. Da podsetimo, totalni haos je nastao posle emisije „Utisak nedelje“ u kojoj je ideolog blokadera Milo Lompar izjavio da ne podržava Vladana Đokića, kao i da bi bilo najbolje da se lideri opozicije „samoukinu“!

Lompar je naglasio da Đokić kao predsednički kandidat nema njegovu podršku jer je, kako kaže, za lidera studentskog pokreta Đokić uzdignut zajedničkom akcijom evropskih činilaca i građanski orijentisanih medija.

- Opozicija je ispustila priliku da se nametne kao partner studentima jer nisu napustili Skupštinu prošle godine. Ovako su ostavili utisak da su „kontrolisana opozicija“. Neka se „samoukinu“ i povuku iz studentskih organizacija - izjavio je Lompar.

Još oštriji je bio sociolog Ivan Živkov, koji je poručio da će se mnogi razočarati kada vide ko je sve na studentskoj listi.

- Studenti da pobede na izborima? To mi deluje nerealno. Mi ne znamo ko predstavlja taj studentski pokret, to je veliki problem. Sa druge strane, opozicija je podeljena i u sukobima - rekao je Živkov.

Tajkunski novinar: Studenti se ponašaju kao talibani!

Urednik tajkunskih novina Nova Ranko Pivljanin Gostujući na televiziji N1direktno je napao studente blokadere, poručivši da se ponašaju kao talibani.

- Problem je isključivosti, i to neke talibanske vrste. Moraju ljudi da razgovaraju, mora da se čuje mišljenje i da se razume, a ne samo neka vrsta talibanskog navijanja... - rekao je Ranko Pivljanin.