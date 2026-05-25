Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da je u subotu uveče bio spreman da čestita svojim političkim protivnicima na dobro organizovanom skupu na Slaviji, ali da je posle brutalnog napada blokadera na policiju postalo očigledno da su incidenti unapred pripremljeni i da je nasilje njihova suština i priroda.

- U subotu uveče sam, nećete verovati, bio spreman da čestitam našim političkim protivnicima i da kažem da sam oduševljen kako je prošao dan, uz sitnije provokacije, uz sitnije napade na ljude u Pionirskom parku. Sve je bilo dobro dok se taj skup nije završio, a onda je, naravno, postalo očigledno da je taj napad i da su ti incidenti bili pripremani, unapred osmišljeni, kao i uvek, i da je nasilje njihova suština i njihova priroda – izjavio je predsednik Srbije u Pekingu odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše subotnji protestni skup u Beogradu i scene nasilja koje su se dogodile nakon skupa.

Vučić je još jednom uputio poziv na dijalog jer je, kako je naglasio, dijalog dobar za sve.

- Ja ih još jedanput pozivam na dijalog, to je dobro za njih, to je dobro za sve nas. Ovako će na svakom skupu da imaju sve manje ljudi. U subotu su imali manje nego 28-og, 28-og manje nego 15. marta, i svaki put će imati sve manje ljudi, ma koliko se trudili, ma koliko novca bilo za organizaciju skupova i bilo čega. Taj dijalog njima može da donese mnogo toga, taj dijalog njih može da predstavi kao nekoga ko učestvuje u političkom životu na odgovoran način, na ozbiljan način, i ko bi mogao da obavlja najvažnije državne funkcije u budućnosti. Ovako bez dijaloga, samo sa ucenama, pretnjama, nasiljem, ljudi su zaista besni i ogorčeni na njihovo ponašanje - poručio je predsednik Srbije.

Dodao je da postoje tri različite procene o broju ljudi koji su prisustvovali skupu, kao i da je zvanično prihvaćena ona koja je najviša, iako je realna brojka manja.

- Bile su različite procene: tri službe su dale od 30.500 do 34.300. Dakle, u te četiri hiljade, nepune četiri hiljade, kretale su se procene sve tri službe koje se time bave. Prihvatili smo najvišu procenu, iako precizni podaci pokazuju da je bilo nešto manje od 34.300, ali potpuno je nevažno. To bi sve bilo lepo, ma koliko bili isprazni, besmisleni govori: „Cveta cveće, teče med i mleko, samo da mi pobedimo“, ma koliko to bilo uvredljivo za razum naših ljudi. Sve je bilo dobro, sve je bilo demokratski, do trenutka dok nisu krenuli policajcima da razbijaju glave - objasnio je Vučić.

Kako je rekao, u subotu uveče je u Beogradu bilo dosta povređenih policajaca koji su stajali i trpeli udarce kamenicama sa metar, dva, tri udaljenosti.

- Taj moj poziv na dijalog im uvek ostaje otvoren. Da sam zloban, rekao bih vam zašto mislim da je pogrešno kada to Vlada Đukanović govori našim političkim protivnicima otvoreno, ali ljudi u SNS-u mogu da im budu zahvalni na svemu što su juče uradili, kao da su radili u njihovu korist. Kao predsednik Srbije pozivam ih na dijalog, mislim da je to važnije od stranačkih pitanja, važnije od naših političkih prepucavanja, i verujem da možemo da dođemo kroz razgovor do rešenja koje će značiti smanjenje tenzija. Na kraju smo ljudi, i oni moraju da razumeju da su na drugoj strani ljudi. Verujem da će to jednog dana razumeti. Bore se za budućnost ljudi, valjda u našoj zemlji, a ne samo za svoju budućnost - rekao je predsednik Srbije.

On je, odgovarajući na pitanje da li se uplašio mase koja je bila na protestu jer se na društvenim mrežama piše da se uplašio i da se plaši svega što dolazi, naglasio da svako polazi od sebe.

- Čini mi se da uvek svako polazi od sebe. Što bi Tijanić rekao, svako se kreće u granicama sopstvene pokvarenosti, bogami i sopstvenih strahova. Kada ovako nešto doživite i kada vidite koliko ste učinili za svoju zemlju, da na ovakav način budete primljeni, i videćete sutra kako će to da izgleda u Domu naroda, kad vidite koliko ste poštovanja zaslužili zbog zemlje koju predstavljate, onda vas neki skupovi ne mogu posebno uznemiriti, naročito ne bez posebno pametnog ili dobro osmišljenog sadržaja, a da budem sasvim iskren, ni posebno brojni – poručio je Vučić.

Govoreći o brojnosti na skupovima, on je naveo da će se na skupovima koje oko Vidovdana bude organizovala vladajuća opcija više voditi računa o porukama koje će biti upućene građanima, nego o brojnosti.

On je izjavio da nije bilo ubačenih elemenata među onima koji su sinoć nakon skupa na Slaviji napali policiju, i da su te sukobe izazvali aktivisti blokadera.

On je novinarima na početku posete Kini rekao da nikome nije odgovaralo da se tako nešto desi, osim njima samima.

- Nikome nije odgovaralo da se tako nešto desi, osim njima. Oni su to želeli. Mi smo želeli sliku demokratske Srbije, mirne Srbije bez nasilja, i uvek ćemo to želeti. Oni žele Srbiju nasilja i u tome je razlika. A sada nemojte da tražite da ti naši ubačeni elementi budu pušteni na slobodu i da kukate da su nevino uhapšeni. Svi su to njihovi aktivisti - smatra Vučić.

Na pitanje o velikom broju policajaca na skupu, Vučić je rekao da uopšte nije bilo mnogo policije, kao i da na Slaviji gotovo da nisu mogli da se vide.

- Policija je sve obezbedila na izvanredan način. Nigde problema u saobraćaju, policija je zatvorila ulice, nigde incidenata niti bilo čega. Kada prijavite skup, policija sve može na vreme da obezbedi. Policija je imala mali deo snaga u blizini Pionirskog parka jer su brojni pijani i drogirani napadali ljude koji su tamo samo stajali i gledali. Kao što je i 15. marta bilo dovoljno da stoje i da ih gledaju. I nikoga nisu napali, ni dobacili im, za razliku od ovih drugih. Ali kada upucate Bogdanovića, on je valjda kriv, a oni su izmislili da se dogovorio da ga upucaju. Njihovim teorijama zavere nema kraja, jedna laž sustiže drugu. Je l’ ste videli da Jovanjicu više ne spominju, nema tu velike filozofije. Od kada su uhvaćeni u laži, to se nije ponovilo. Nastaviće sa tim - kaže Vučić.

U pravu su blokaderi – gotov sam

Na pitanje novinara kako komentariše poruke koje su se čule tokom skupa da je „gotov“, Vučić je rekao da mu predsednički mandat svakako uskoro ističe, kao i da će možda ubrzo podneti ostavku na tu funkciju.

- Uskoro mi ističe mandat. Možda ću da podnesem ostavku. Ja neću da skraćujem mandat, kako vas je to Boris Tadić uspešno primoravao da prihvatite besmislenu formulaciju: ili podneseš ostavku ili si predsednik do kraja mandata. Dakle, moguće je da ću uskoro da podnesem ostavku, tako da su u pravu - gotov sam - rekao je Vučić.

Milijarde evra su uložene u rušenje države

Na pitanje strategije blokadera, on je rekao da je ogroman novac uložen u rušenje države, i da su u pitanju milijarde evra.

- To je taj pristup kroz ulaganje u medije, političke organizacije, zborove, NVO, predstavnike radnika sindikata - policije, prosvete, kada se toliki novac slije, teško je suprotstaviti se tome - rekao je Vučić.

Dodao je i da razume strane centre moći koji rukovode tim i svime što rade, kao i da je odgovor države ne samo funkcionalan već i da je urodio plodom.

- A videćemo rezultate na izborima. Biće nam veoma teško, ali neće ni njima biti lako. Ponekad nam naši politički protivnici pomognu kao juče, a to je ono što ne volim jer bih voleo da to uradimo svojim radom – zaključio je Vučić.