Prof. dr Vojislav Šešelj, predsednik Srpske radikalne stranke (SRS), otkrio je šta blokaderi spremaju za trenutak kada se raspišu izbori u našoj zemlji, a potom obelodanio i da "njihove gazde sa Zapada već uveliko radi na pronalaženju predvodnika" takozvane studentske liste.

Šešelj je gostujući u emisiji Info dan na Informer TV govorio i o blokaderima koji su, kako je on upozorio, navukli lažnu masku studenata, naglasivši i da je u njihovim redovima mnogo kriminalaca.

- Među njima skoro da nema pravih studenata. Njihove gazde sa Zapada sve promišljeno rade. Oni bi da što pre obore naprednjački režim i njegovog lidera, glavnog, Vučića, ali ne mogu da objasne narodu šta dalje! Šta to oni nude narodu? Oni nude narodu samo obaranje Vučića i osvetu nad Vučićevim pristalicama. A ostalo? To je sakriveno od očiju javnosti - naglasio je Šešelj.

Prema njegovim rečima, pojedini među blokaderima uzimaju novac za sve što rade, dok ima i onih koji sve to rade iz čiste ludosti, pomame...

- Ko zna koji je to sve psihološki razlog koji ukazuje zapravo na neke psihičke devijacije. Naš je problem što kad se takvi otkriju, sudstvo pokazuje pasivnost, neadekvatnost, pokazuje da je oteto, da je u stranim rukama - upozorio je lider radikala. Zatim je otkrio šta gazde blokadera sa Zapada rade veoma promišljeno.

- Ali njihove gazde sa Zapada promišljeno sve ovo rade. I oni se spremaju u trenutku kad se izbori raspišu da nas iznenade imenom predvodnika liste, imenom kandidata za predsednika Republike i tako dalje. Oni nekog spremaju. Da li su se u potpunosti opredelili baš za neke ličnosti ili još nisu, to mi ne znamo. Ali nas kopka mnogo. Pokušavamo da istražujemo to. Ali ja sam već pre nekoliko godina, ima više od tri godine, najavljivao da su zapadne sile otpisale ovu tradicionalnu prozapadnu opoziciju, jer su procenili da su fatalno nesposobni, da nikad ništa ne mogu postići, da se ne mogu dočepati vlasti, ne daj Bože da se dočepaju vlasti da ne bi znali da vladaju. I zato bi hteli da ih razure, a da postave novu, jedinstvenu prozapadnu stranku ili eventualno dve stranke u koje će se uzdati i za koje će oni pronaći lidere po svojoj meri - ispričao je predsednik SRS za Info dan.

Ipak, dodao je, kako im teško ide od ruke da nađu adekvatnog lidera.

- Još ne mogu da nađu tog prozapadnog lidera koji bi bio adekvatan njihovim nastojanjima. Znači treba da bude maksimalno obrazovan, da ima ugled moralnog čoveka, da ima ugled da je relativno patriota, da ima neke crte duhovnosti, da uliva poverenje... Sve te karakteristike traže u jednom čoveku - otkrio je prof. dr Vojislav Šešelj.

Zatim je podsetio na slučaj Koštunice, pogledajte u snimku.