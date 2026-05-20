- Hvala vame, Tara, takođe što ste večaras ovde. Tara Blagujević, master studentkinja Fakulteta političkih nauka - najavila ju je Olja Bećković u utisku nedelje.

Tara Blagojević inače ima 35 godina, a mediji koji danonoćno šire bezočnu blokadersku propagandu, bez pardnona je predstvljaju kao "studentkinju" o čemu svedoči sledeći snimak.

Međutim, blokaderka Blagoijević nije samo bivša (ili u najboljme slučaju formalno) studentkinja Filološkog fakulteta.

Naime ona je svoje osnovne studije završila davne 2014. godine, tako bar piše na njenom profilu na Linkedinu.

Međutim, iako su je blokaderska glasila na svaki način pokušavala da je predstave kao "studentkinju", Tara Blagojević je i član "Zbora Stari grad".

Postavlja se pitanje da li je ovo probem sa identitetom ili samo neuspeli pokušuja obmane javnosti od strane blokadera?