Dok se oni koji se najglasnije pozivaju na „zapadne vrednosti“ svakodnevno zaklinju u demokratiju, zakon i ljudska prava, postavlja se pitanje – zašto ta pravila važe samo kada njima odgovaraju?

Dok u Sjedinjenim Američkim Državama roditelji mogu da završe iza rešetaka ukoliko njihova deca učestvuju u nasilju i haosu na ulicama, u Srbiji gledamo potpuno suprotnu sliku – blokaderi sopstvenu decu guraju u prve redove protesta i koriste ih kao štit za političku propagandu.

U Americi je stvar jasna: zakon je iznad svega. Tamo tužioci otvoreno poručuju da roditelji moraju da snose odgovornost ukoliko maloletnici učestvuju u neredima, vandalizmu ili nasilju. Nema opravdanja, nema relativizacije, nema političkog folklora. Red mora da postoji.

Sa druge strane, u Srbiji deo blokaderskih grupa pokušava da predstavi kao „hrabrost“ to što decu izvodi na ulice, uvlači ih u političke sukobe i stavlja u prve redove blokada. Dok maloletnici stoje ispred kordona i učestvuju u incidentima, odrasli se kriju iza njih i glume moralne autoritete.

Najveći apsurd je što upravo oni koji se pozivaju na evropske standarde i zapadne vrednosti odbijaju da prihvate osnovni princip odgovornosti koji na Zapadu odavno postoji. Kada američki sistem kažnjava roditelje zbog ponašanja njihove dece, onda je to „vladavina prava“. Kada se u Srbiji postavi pitanje odgovornosti za zloupotrebu dece u političke svrhe, onda isti ti ljudi govore o „represiji“.

Postavlja se pitanje – dokle će važiti dvostruki aršini?

Jer jedno je politički protest, a nešto sasvim drugo svesno guranje dece u atmosferu tenzija, sukoba i mogućeg nasilja. Deca ne smeju da budu politički rekviziti niti sredstvo za skupljanje simpatija i medijskih poena.

Zato je krajnje vreme da se jasno povuče granica između prava na protest i zloupotrebe maloletnika. Ako se već pozivaju na zapadne vrednosti, onda bi oni koji organizuju blokade morali da prihvate i zapadne standarde odgovornosti.

Zakon mora da bude isti za sve. Bez licemerja. Bez dvostrukih pravila. I bez skrivanja iza dece.

(24sedam)