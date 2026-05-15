Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da se očekuje da će specijalizovanu izložbu EXPO 2027, kada bude otvorena, vikendom posećivati oko 120.000 ljudi, koji će, kako je istakao, na tu lokaciju moći da dođu lako i brzo - vozom, brodovima ili javnim prevozom.

Vučić je, prilikom obilaska gradilišta EXPO, naveo da je EXPO važan i veliki projekat za Srbiju i dodao da je zabrinut da li će svi radovi biti završeni na vreme, kao i da bi trebalo pojačati pritisak na kompanije koje izvode radove.

"Tresem se od straha hoćemo li ovo da završimo ili nećemo. Ja verujem samo u pritisak i težak rad. Pustite to 'kako ćemo lako ćemo', jer ja u to 'lako ćemo' nikad nisam verovao, ništa u životu nisam uradio lako", rekao je Vučić.

Dodao je da se, kada se završe radovi, čini da je sve bilo lako i naveo primer Beograda na vodi, podsećajući koliko su neki bili protiv izgradnje tog projekta.