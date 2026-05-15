Ministarka Mesarović izjavila je da narednom periodu očekuje rezultate posete Kini.

-Srbija je prepoznata na investicionoj mapi. Predsednik Vučić gradi blizak odnos sa predsednikom Sijem i najvećom silom sveta, pre svega kad su u pitanju investicije. Sporazum o slobodnoj trgovini imamo i to je jako važno. Osim Trampa uverena sam da iskreno prijateljstvo neguje predsednik Si sa našim predsednikom Vučićem. Jedini u Evropi imamo potpisan Sporazum o slobodnoj trgovini. Strateško partnerstvo negujemo, čelični smo prijatelji. Važna je činjenica da se godinama unazad velike kineske investicije kineske realizuju u Srbiji. Ta dobra praksa se širi. Mi smo im kapija ka Evropi - navela je Mesarović.

Kako je istakla Mesarović, kineskom tržištu je mnogo toga interesantno, kada su pitanju proizvodi iz Srbije.

-Interesantno im je mnogo toga što se tiče izvoza, 10 hiljada artikala je tamo konkurentno. Nastupamo uz podršku obe vlade, te je taj proboj jači. Naša vina premijum imaju mesto na policama krajnjih konzumenata u Kini. Efekat će se videti u narednom periodu, i kad je u pitanju rakija i vina. To omogućuje otvaranje novih radnih mesta. Vina, rakija i destilati su zaista konkurenti, te mogu da se dalje šire. Retke su Vlade, države i predsednici koji toliko blisko sarađuju sa privrednicima, kao što je to slučaj kod nas. Zajedno guramo privrednike za plasman proizvoda. Politička podrška je jako važna. Impresivno je kakvu podršku imamo - rekla je Mesarović.

Ministarka Mesarović je izrazila očelivanje da se u narednom periodu finalizuju dogovori i potpisivanje dokumenata vezano za avio kargo linije iz Niša.

-Do kraja maja nadam se da će se potpisati dokumenta kako bismo imali avio kargo linije iz Niša ka provinciji Habej. Važno je, jer ćemo privrednicima razviti transportni pravac, ali i da razvijamo Sporazum o slobodnoj trgovini. Želimo da te prevoznike afirmišemo, da budemo logistički centar za velike platforme, da se odavde distribuira ka Evropi - istakla je Mesarović.

Mesarvić je istakla da je kao ministarka konstantno na terenu i u kontaktu sa privrednicima, kao i sa građanima, te da će tu praksu nastaviti i u budućnosti.

-Prisutni smo na terenu, i trudiću se da više budem dosatupna i privrednicima i građanima, da izađemo u susret svakom realnom problemu. Kao član SNS trudiću se da budem bliže građanima. Trudimo se da budemo odgovorni iako globalna kretanja utiču i na nas, posebno na privredu - navela je Mesarović.

Podsticaji za poljoprivrednike

Ministarka je npodsetila da su nedavno uručena rešenja privrednicima za podsticaje za izvoz ka inostranim tržištima.

-Jako važan konkurs je inicirao predsednik, kako bismo afirmisali mali sektro da izađe na strana tržišta. Budžet je 350 miliona dinara. Bio je drugi krug, 19 privrednika je dobilo novac. Do 10 miliona sredstava mogu da dobiju. Manji sektor je mnogobrojan, ali imaju veliki rezervoar, posebno kada su u pitanju mladi i žene. Očekuje nas uskoro dodela rešenja i za žene, vinare i mlade - poručila je Mesarović.