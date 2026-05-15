Radovana Karadžića već pet godina niko nije video, a u zatvoru na ostrvu Vajt mu uskraćuju lekarsku negu i krše njegova ljudska prava, izjavio je advokat Goran Petronijević, član Karadžićevog pravnog tima.
Petronijević je naveo da je Karadžićevo zdravstveno stanje periodično bolje, ali da to nikako nije poboljšanje, nego privremeno zaustavljanje tendencije pogoršanja. Petronijević je istakao da je
Karadžić hronični bolesnik koji u britanskom zatvoru nema dobre uslove i ima veoma lošu zdravstvenu negu.
„Mi se borimo koliko možemo. Ako se reši ovo vezano za pitanje generala Ratka Mladića, voleli bismo makar da ga (Karadžića) vrate u Hag, ako ništa drugo“, rekao je Petronijević u izjavi za Srnu.
On je naveo da su u haškom pritvoru uslovi koliko-toliko bolji nego u drugim zatvorima kao što su britanski, gde su veoma loši.
Petronijević je napomenuo da je za izdržavanje, odnosno nadgledanje izdržavanja zatvorske kazne haških osuđenika, nadležan Međunarodni mehanizam za krivične sudove, koji je pravni naslednik Haškog tribunala.
„Oni odlučuju o tome i mi ćemo se obratiti njima“, najavio je Petronijević.
On je podsetio da je i ministar pravde Srbije Nenad Vujić u obraćanju i u direktnom kontaktu sa predsednicom Mehanizma Grasijelom Gati Santanom skrenuo pažnju na tu činjenicu da članovi Karadžićeve porodice ne mogu da ga posete, jer ne mogu da dobiju britansku vizu.
„Pet godina ga niko nije video. To je strašno! Dakle, on nije odveden na izdržavanje kazne, već u zarobljeništvo. I plus mu se uskraćuje zdravstvena nega“, jasan je Petronijević.
Prema njegovim rečima, da je Karadžić u Hagu, bar bi mogla porodica da ga poseti. „Ovo je prosto neverovatno na koji način se ne samo krše, nego potpuno eliminišu prava koje mu pripadaju“, naglasio je Petronijević.
On je podsetio da i lice lišeno slobode, koje ne izdržavanju kazne, ima svoja, zatvorska prava.
Petronijević je naveo da Karadžiću stalno u britanskom zatvorsku priređuju pakosti, od toga da mu ne daju normalnu sijalicu, da su ga kažnjavali tako što mu oduzmu jastuk ili stolicu neko vreme, pa do toga da ne može da se javlja porodici. „To su stvari koje su neprimerene za 21. vek“, zaključio je Petronijević.
Ruski ambasador pri UN Vasilij Nebenzja ukazao je juče na sednici Saveta bezbednosti o BiH da su britanske vlasti, u saradnji sa Mehanizmom, stvorile nehumane uslove u zatvoru za Karadžića.
U više navrata Karadžićeva kćerka Sonja Karadžić Jovičević ukazivala je na veoma teške uslove u kojima je njen otac i na njegovo teško zdravstveno stanje zbog toga što mu ne omogućavaju lekarske preglede niti adekvatno lečenje.
Zloglasni zatvor za najgore kriminalce
Da podsetimo, Radovan Karadžić, prvi predsednik Republike Srpske, osuđen je 2019. godine na doživotni zatvor za navodne ratne zločine u BiH. Karadžić izdržava kaznu u zatvoru na ostrvu Vajt u Velikoj Britaniji od maja 2021. godine. Reč je o zatvoru koji ima reputaciju jedne od najgorih zatvorskih ustanova u Velikoj Britaniji i ne ispunjava brojne uslove koji su predviđeni standardima u većini evropskih država.
