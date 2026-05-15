Blokaderi su juče svojim neodgovornim ponašanjem izazvali incident kod Pravnog fakulteta.

Naime, blokaderi su još jednom nezakonito blokirali ovu prometnu saobraćajnicu, a tom prilikom su i napali jednog nervoznog vozača.

Taj vozač je, potom, neodgovorno i neprimerenom brzinom, vozeći se u rikverc, oborio i povredio starijeg muškarca.

Ono što je potom usledilo viđa se samo u horor filmovima.

Tokom haosa koji je usledio okupljeni su nasrnuli na vozača i njegovo vozilo marke „tojota“, pri čemu su polomljena stakla na automobilu, a muškarac je zadobio povrede. Samo pukom srećom, izbegnut je linč.

Prema fotografiji do koje je došao Alo!, vozač je bio obliven krvlju po licu i garderobi, dok je stanje na mestu događaja delovalo veoma ozbiljno.

Na lice mesta su došli Hitna pomoć i policija. Iako država svoj posao radi odgovorno, teško je sprečiti sve incidente koje svojim neodgovornim ponašanjem izazivaju blokaderi!

Ovaj incident je dokaz da blokaderi svakodnevnim nezakonitim blokadama ugrožavaju i sebe i obične građane.

Bilo bi strašno kada bi svako u životu ovako uzimao pravdu u svoje ruke. Država bi se raspala. A najgore od svega, upravo su blokaderi krivi za sve što se danas dogodilo ispred Pravnog fakulteta u Beogradu!